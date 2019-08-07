Кэмерон Диаз подтвердила, что не хочет сниматься в кино

Актриса отвечала на вопросы издания о своей карьере на фоне слухов о том, что она не собирается возвращаться на большой экран.

"Я отдала публике больше половины жизни, начав сниматься в 22 года, то есть 25 лет назад. Сейчас мне нужно время, чтобы прийти в себя и решить, чем буду заниматься. Я не скучаю по актерской игре", - пояснила звезда Голливуда.

По словам Диаз, ее больше интересует сейчас тема "оздоровления". "Что бы я ни делала, это точно будет что-то, что мне очень нравится, - добавила актриса. – Забавно то, что никто не знает, чем я займусь. Мое время принадлежит только мне. Я не продаю фильмы, мне не нужно никому ничего объяснять. Я просто буду жить своей жизнью".