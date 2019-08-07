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РИА Новости
Культура

Кэмерон Диаз подтвердила, что не хочет сниматься в кино

21:34, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКэмерон Диаз
Кэмерон Диаз
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Кэмерон Диаз рассказала в интервью Instyle, что вряд ли будет играть в кино в ближайшее время.
Актриса отвечала на вопросы издания о своей карьере на фоне слухов о том, что она не собирается возвращаться на большой экран.

"Я отдала публике больше половины жизни, начав сниматься в 22 года, то есть 25 лет назад. Сейчас мне нужно время, чтобы прийти в себя и решить, чем буду заниматься. Я не скучаю по актерской игре", - пояснила звезда Голливуда.

По словам Диаз, ее больше интересует сейчас тема "оздоровления". "Что бы я ни делала, это точно будет что-то, что мне очень нравится, - добавила актриса. – Забавно то, что никто не знает, чем я займусь. Мое время принадлежит только мне. Я не продаю фильмы, мне не нужно никому ничего объяснять. Я просто буду жить своей жизнью".
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПремьера фильма режиссера Джейка Кэздана "Очень плохая училка"
Премьера фильма режиссера Джейка Кэздана Очень плохая училка
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Премьера фильма режиссера Джейка Кэздана "Очень плохая училка"
Ее карьера в кино началась в 1994 году с фильма "Маска", получившего массу восторженных отзывов, а до того Кэмерон работала моделью с 16 лет. Последний фильм с участием Диаз – "Энни" (2014) - адаптация бродвейского мюзикла 1977 года.
В 2013 году у актрисы вышла "Книга о теле", а в 2016 - "Книга о долголетии".
Актриса Камерон Диас, 2014 год
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