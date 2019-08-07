СК проведет проверку из-за смерти трехмесячного ребенка в Сочи

СОЧИ, 7 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку после смерти истощенного трехмесячного ребенка в больнице Сочи, сообщает в среду СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 27 июня в полицию Сочи из больницы поступило сообщение о том, что реанимационной бригадой скорой помощи доставлен трехмесячный мальчик в истощенном состоянии.

"В больнице ребенку было назначено и проведено необходимое лечение но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался в больнице... По данному факту организована доследственная проверка. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.