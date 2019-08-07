Трамп запретит госведомствам покупать оборудование Huawei, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа в среду объявит о запрете для государственных ведомств на приобретение оборудования и услуг у компании Huawei, передает телеканал Администрация Дональда Трампа в среду объявит о запрете для государственных ведомств на приобретение оборудования и услуг у компании Huawei, передает телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленный источник.

"Белый дом планирует в среду сделать большой шаг к тому, чтобы помешать правительственным агентствам вести дела с Huawei. Ожидается, что администрация Трампа в среду днем выпустит указ, запрещающий агентствам напрямую приобретать телекоммуникационное оборудование, оборудование для видеонаблюдения или услуги у Huawei", - сообщает CNBC.

Представитель офиса управления и бюджета при Белом доме Джейкоб Вуд сообщил, что "администрация твердо намерена защищать нашу страну от иностранных противников".

Отмечается, что новое правило вступит в силу 13 августа, оно распространяется не только на Huawei, но и на другие китайские телекоммуникационные компании, такие как ZTE и Hikvision.