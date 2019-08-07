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РИА Новости

Трамп запретит госведомствам покупать оборудование Huawei, сообщили СМИ

18:23, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПокупатель в фирменном магазине Huawei
Покупатель в фирменном магазине Huawei
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Покупатель в фирменном магазине Huawei . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа в среду объявит о запрете для государственных ведомств на приобретение оборудования и услуг у компании Huawei, передает телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Белый дом планирует в среду сделать большой шаг к тому, чтобы помешать правительственным агентствам вести дела с Huawei. Ожидается, что администрация Трампа в среду днем выпустит указ, запрещающий агентствам напрямую приобретать телекоммуникационное оборудование, оборудование для видеонаблюдения или услуги у Huawei", - сообщает CNBC.
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Отмечается, что новое правило вступит в силу 13 августа, оно распространяется не только на Huawei, но и на другие китайские телекоммуникационные компании, такие как ZTE и Hikvision.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
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