Обвиняемого в США Никулина лишили частного адвоката

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, по итогам заседания во вторник лишили частной юридической помощи, суд присяжных по его делу назначен на начало января, сообщил его адвокат Аркадий Бух.

"Нас отстранили в качестве его адвокатов от суда присяжных. Мы настаивали на недопустимости того, чтобы наш подзащитный предстал перед судом в силу его нестабильного психического состояния, что было доказано сертифицированным в США специалистом. Судья не согласился с нашими доводами и назначил ему государственных адвокатов. Но это не лишает нас возможности представлять его интересы по другим вопросам. В частности, если он будет признан виновным по итогам суда присяжных в начале января, мы будем подавать апелляцию", - заявил адвокат РИА Новости.

Бух также сообщил, что Никулина перевели в тюрьму Maguire Correctional Facility в Калифорнии. Ранее он находился в исправительном учреждении Santa Rita в том же штате. По словам адвоката, Maguire Correctional Facility находится ближе к суду. "Туда он был переведен по запросу новых, назначенных судом государственных адвокатов, в результате чего он был лишен привилегий, которых мы так долго добивались. Тем не менее, нам удалось добиться восстановления его права на звонки родителям в новой тюрьме", - сказал Бух.