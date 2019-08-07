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РИА Новости

Обвиняемого в США Никулина лишили частного адвоката

18:20, 7 августа 2019
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© РИА НовостиЕвгений Никулин
Евгений Никулин
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, по итогам заседания во вторник лишили частной юридической помощи, суд присяжных по его делу назначен на начало января, сообщил его адвокат Аркадий Бух.
"Нас отстранили в качестве его адвокатов от суда присяжных. Мы настаивали на недопустимости того, чтобы наш подзащитный предстал перед судом в силу его нестабильного психического состояния, что было доказано сертифицированным в США специалистом. Судья не согласился с нашими доводами и назначил ему государственных адвокатов. Но это не лишает нас возможности представлять его интересы по другим вопросам. В частности, если он будет признан виновным по итогам суда присяжных в начале января, мы будем подавать апелляцию", - заявил адвокат РИА Новости.
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Бух также сообщил, что Никулина перевели в тюрьму Maguire Correctional Facility в Калифорнии. Ранее он находился в исправительном учреждении Santa Rita в том же штате. По словам адвоката, Maguire Correctional Facility находится ближе к суду. "Туда он был переведен по запросу новых, назначенных судом государственных адвокатов, в результате чего он был лишен привилегий, которых мы так долго добивались. Тем не менее, нам удалось добиться восстановления его права на звонки родителям в новой тюрьме", - сказал Бух.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта 2018 года был выдан Чехией в США. Конституционный суд Чехии 9 апреля отменил решение минюста страны о выдаче Никулина в США.
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