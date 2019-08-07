Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T18:21Z
https://ria.ru/20190807/1557271111.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151858/57/1518585754_0:232:960:772_1036x0_80_0_0_bba32f26107170a4e6d07c3ca159a804.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

СБУ завела дело на священника УПЦ из-за интервью российским журналистам

18:20, 7 августа 2019
436
© Фото : предоставлено общиной храмаОбщина Успенского храма в селе Птичья Ровенского района
Община Успенского храма в селе Птичья Ровенского района
© Фото : предоставлено общиной храма
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Руководитель отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской епархии канонической Украинской православной церкви, протоиерей Виктор Земляной заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает его в разжигании религиозной вражды из-за интервью российским журналистам.
По информации Cоюза православных журналистов, управление СБУ в Ровенской области 5 августа сообщило Землянскому, что он подозревается в разжигании конфликтов на религиозной почве и распространении незаконной литературы.
"В подозрении написано, что литературу я распространял с группой лиц, а вот группа этих лиц не установлена. На мой взгляд, ситуация просто комическая. Основанием для возбуждения по статье 300 части 3 (разжигание конфликтов на религиозной почве – ред.) стали мои интервью российским каналам. Абсурд: российские журналисты аккредитуются для работы в Украине, они спокойно ездят по территории, снимают и берут комментарии, но почему-то именно я, дав комментарий, разжег межконфессиональный конфликт", - приводится заявление Земляного на сайте Союза православных журналистов.
Адвокат клирика Раиса Приходько отмечает, что СБУ не дает никакой конкретики. "Документ неконкретизирован, а факты, указанные в нем, не описывают обстоятельства, которые давали бы возможность привлекать к уголовной ответственности. Однозначно, мы будем обжаловать это в суде", - сообщила она.
Давление на каноническую церковь на Украине в последнее время значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
Участник крестного хода в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
19 июня, 08:00
Украинские верующие наконец заговорили о своих страхах
0102215
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСлужба безопасности УкраиныУкраина
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
В ЛНР прокомментировали возможность встречи "нормандской четверки"
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Допрос омбсудсмена Украины в Генпрокуратуре длился более семи часов
Евгений Никулин
Обвиняемого в США Никулина лишили частного адвоката
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай выразил протест из-за действий США в отношении Венесуэлы
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал живущих в Турции крымских татар возвращаться на Украину
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Пасечник заявил о неизменности курса ЛНР на интеграцию с Россией
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал заявление Скотланд-Ярда по "делу Скрипалей"
Вид на верхнее плато горы Чатыр-Даг в Крыму
Зеленский заявил, что Крым "вернется" в состав Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Генсек НАТО считает, что Россия хочет восстановить "сферы влияния" в Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил, что НАТО не обещала России не расширяться
Коллектор откачки воды
В Москве двое рабочих погибли при откачке воды из коллектора
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева
Покупатель в фирменном магазине Huawei
Трамп запретит госведомствам покупать оборудование Huawei, сообщили СМИ
Табличка на здании российского посольства в Лондоне
Российское посольство рассказало о манипуляциях Лондона по делу Скрипалей
Алмазбек Атамбаев
Эксперт прокомментировал задержание экс-президента Киргизии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Белорусский оператор заявил о полной очистке "Дружбы" от грязной нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
09:02ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
09:00Атамбаев пообещал отпустить взятых в заложники спецназовцев
Лента новостейМолния