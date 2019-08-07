СБУ завела дело на священника УПЦ из-за интервью российским журналистам

"В подозрении написано, что литературу я распространял с группой лиц, а вот группа этих лиц не установлена. На мой взгляд, ситуация просто комическая. Основанием для возбуждения по статье 300 части 3 (разжигание конфликтов на религиозной почве – ред.) стали мои интервью российским каналам. Абсурд: российские журналисты аккредитуются для работы в Украине, они спокойно ездят по территории, снимают и берут комментарии, но почему-то именно я, дав комментарий, разжег межконфессиональный конфликт", - приводится заявление Земляного на сайте Союза православных журналистов.