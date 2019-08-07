СБУ завела дело на священника УПЦ из-за интервью российским журналистам

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Руководитель отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской епархии канонической Украинской православной церкви, протоиерей Виктор Земляной заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает его в разжигании религиозной вражды из-за интервью российским журналистам.
По информации Cоюза православных журналистов, управление СБУ в Ровенской области 5 августа сообщило Землянскому, что он подозревается в разжигании конфликтов на религиозной почве и распространении незаконной литературы.
"В подозрении написано, что литературу я распространял с группой лиц, а вот группа этих лиц не установлена. На мой взгляд, ситуация просто комическая. Основанием для возбуждения по статье 300 части 3 (разжигание конфликтов на религиозной почве – ред.) стали мои интервью российским каналам. Абсурд: российские журналисты аккредитуются для работы в Украине, они спокойно ездят по территории, снимают и берут комментарии, но почему-то именно я, дав комментарий, разжег межконфессиональный конфликт", - приводится заявление Земляного на сайте Союза православных журналистов.
Адвокат клирика Раиса Приходько отмечает, что СБУ не дает никакой конкретики. "Документ неконкретизирован, а факты, указанные в нем, не описывают обстоятельства, которые давали бы возможность привлекать к уголовной ответственности. Однозначно, мы будем обжаловать это в суде", - сообщила она.
Давление на каноническую церковь на Украине в последнее время значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
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