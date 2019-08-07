Минпромторг предложил не лицензировать беспилотники весом до 30 килограммов

Беспилотный летательный аппарат на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает исключить необходимость лицензирования разработки, производства, испытания и ремонта беспилотников, максимальная взлетная масса которых не превышает 30 кг, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Постановление правительства Российской Федерации "О внесении изменений в положение о лицензировании разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники" сократит нагрузки на разработчиков и изготовителей беспилотных летательных аппаратов за счет исключения необходимости лицензирования беспилотных гражданских воздушных судов, максимальная взлетная масса которых не превышает 30 кг", — говорится в документе.

Как отмечается, планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - март 2020 года.