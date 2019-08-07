В Свердловской области подросток поджег одежду на сверстнике

"Мальчик, которого подозревают в этом поступке является не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, ему 11 лет. Тем не менее органы внутренних дел Ревды в настоящее время собирают пакет документов для направления их в суд для того, чтобы рассмотреть в законном порядке вопрос размещения этого подростка в специальное учреждение закрытого типа", - сказал собеседник агентства.