В Свердловской области подросток поджег одежду на сверстнике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Полиция города Ревда Свердловской области обратилась в суд с вопросом о размещении в закрытом спецучреждении подростка, который поджег одежду на своем сверстнике, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее портал Е1.ru написал, что 11-летний мальчик гулял в Ревде с игрушечным пистолетом, когда к нему подошли двое других подростков, с которыми он не был знаком. Одному из них показалось, что сверстник целился из пистолета в его сторону, из-за чего он поджег футболку на мальчике.
"Мальчик, которого подозревают в этом поступке является не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, ему 11 лет. Тем не менее органы внутренних дел Ревды в настоящее время собирают пакет документов для направления их в суд для того, чтобы рассмотреть в законном порядке вопрос размещения этого подростка в специальное учреждение закрытого типа", - сказал собеседник агентства.