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РИА Новости
Туризм

АТОР: туристов пугают вспышкой кишечной инфекции в Египте

18:19, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Надим ЗуауиМестные жители и туристы в кафе на площади рядом со знаменитым историческим рынком Хан-эль-Халили в Каире
Местные жители и туристы в кафе на площади рядом со знаменитым историческим рынком Хан-эль-Халили в Каире
© РИА Новости / Надим Зуауи
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии обновило свои рекомендации по посещению Египта. Немецких туристов предупреждают об увеличении числа заболеваний, вызываемых бактериями E-Coli – кишечной палочкой, сообщает АТОР.
По данным дипломатического ведомства, основными источниками заражения кишечной палочкой в Египте являются сырые фрукты и овощи, а также сырая говядина и баранина. Поэтому немцев, отправляющихся в эту страну, призывают употреблять только те фрукты, которые они могут очистить самостоятельно, отказываться от сырых или плохо приготовленных блюд и не пить воду из-под крана
В этом году после поездки в Египет кишечной палочкой заразился 31 немецкий турист. За весь 2018 год был зарегистрирован 21 такой случай.
По данным немецкого института Роберта Коха (RKI), речь не идет о вспышке заболеваний в каком-то одном отеле. Пострадавшие туристы останавливались в разных гостиницах в разное время года и, как правило, обращались за медицинской помощью уже по возвращению с отдыха.
Специалисты RKI напоминают, что инкубационный период для заболеваний, вызванных кишечной палочкой, может составлять от трех до восьми дней. Симптомы включают диарею, тошноту, рвоту, боль и спазмы в животе, иногда - лихорадку. Как правило, в течение 10 дней человек выздоравливает.
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По предположениям экспертов RKI, туристы могли подхватить E-Coli при употреблении недостаточно прожаренного фарша, плохо вымытых фруктов, льда из водопроводной воды в напитках и купания в бассейне.
Немецкий рынок для Египта – самый важный. По данным минтуризма АРЕ, в 2018 году в Египте побывало 1,7 млн граждан Германии, а это 20% от всего въездного потока.
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