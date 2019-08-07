АТОР: туристов пугают вспышкой кишечной инфекции в Египте

Местные жители и туристы в кафе на площади рядом со знаменитым историческим рынком Хан-эль-Халили в Каире

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии обновило свои рекомендации по посещению Египта. Немецких туристов предупреждают об увеличении числа заболеваний, вызываемых бактериями E-Coli – кишечной палочкой, Министерство иностранных дел Германии обновило свои рекомендации по посещению Египта. Немецких туристов предупреждают об увеличении числа заболеваний, вызываемых бактериями E-Coli – кишечной палочкой, сообщает АТОР.

По данным дипломатического ведомства, основными источниками заражения кишечной палочкой в Египте являются сырые фрукты и овощи, а также сырая говядина и баранина. Поэтому немцев, отправляющихся в эту страну, призывают употреблять только те фрукты, которые они могут очистить самостоятельно, отказываться от сырых или плохо приготовленных блюд и не пить воду из-под крана

В этом году после поездки в Египет кишечной палочкой заразился 31 немецкий турист. За весь 2018 год был зарегистрирован 21 такой случай.

По данным немецкого института Роберта Коха (RKI), речь не идет о вспышке заболеваний в каком-то одном отеле. Пострадавшие туристы останавливались в разных гостиницах в разное время года и, как правило, обращались за медицинской помощью уже по возвращению с отдыха.

Специалисты RKI напоминают, что инкубационный период для заболеваний, вызванных кишечной палочкой, может составлять от трех до восьми дней. Симптомы включают диарею, тошноту, рвоту, боль и спазмы в животе, иногда - лихорадку. Как правило, в течение 10 дней человек выздоравливает.

По предположениям экспертов RKI, туристы могли подхватить E-Coli при употреблении недостаточно прожаренного фарша, плохо вымытых фруктов, льда из водопроводной воды в напитках и купания в бассейне.