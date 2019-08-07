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РИА Новости
Штурм резиденции Атамбаева

В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева

18:09, 7 августа 2019
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© AP Photo / AKIpressКиргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
© AP Photo / AKIpress
БИШКЕК, 7 авг — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили корреспонденту РИА Новости, что политика задержала милиция.
"Началась стрельба, его схватили в самом начале штурма и куда-то увели", — заявили они.
В свою очередь, адвокат экс-президента Сергей Слесарев заявил, что силовики не пропускают его через КПП. При этом он не знает, где именно находится его клиент.
Корреспондент РИА Новости отмечает, что сторонники Атамбаева пилят деревья и вытаскивают крупные камни, чтобы возвести баррикады на дорогах перед его домом.
Всего в резиденции и за ее пределами находятся около 300 человек, которые поддерживают экс-президента.
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В Государственном комитете национальной безопасности Киргизии РИА Новости заявили, что спецоперацию по задержанию Атамбаева проводил спецназ ведомства. Отмечается, что боевое оружие не применялось, только спецсредства.
Ранее в резиденции Кой-Таш началась спецоперация. По данным Центра экстренной помощи, в результате штурма пострадало уже более десяти человек.
Корреспондент Sputnik с места событий сообщает, что на трассе у дома Атамбаева лежат горящие покрышки, брошенный автомобиль, камни. На дорогу свалили дерево. Слышна стрельба, взрываются светошумовые гранаты. Некие люди ломают камеры наблюдения вокруг дома.
Поводом для задержания Атамбаева стало то, что он трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.
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Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
Парламент страны 20 июня передал в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента, подготовленный депутатской комиссией. Надзорный орган пришел к выводу, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению Батукаева по поддельным медицинским справкам, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям.
Депутаты 27 июня лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.
Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными", заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.
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Штурм резиденции АтамбаеваКиргизияВ мире
Популярные комментарии
Правильно задержали. Он игнорировал повестки на допрос. А закон един для всех.
7 августа, 18:36
Комарик Кровопийца
36540111
"Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову."
7 августа, 18:35
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