К резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева перекрыли дороги

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Все дороги к резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригородном селе Кой-Таш перекрыты сотрудниками милиции и спецтранспортом, слышна стрельба, спецназ применяет светошумовые гранаты и резиновые пули, передает в среду корреспондент РИА Новости.

Ранее советница экс-президента Кундуз Жолдубаева сообщила РИА Новости, что спецназ начал спецоперацию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в Киргизии, применяет резиновые пули, есть раненные из-за стрельбы.

Сейчас вокруг дома экс-президента находятся несколько сотен сотрудников милиции, слышна стрельба. По словам очевидцев, спецназ применяет светошумовые гранаты и резиновые пули. Над домом Атамбаева несколько раз пролетел вертолет.

Как рассказали корреспонденту РИА Новости очевидцы из сторонников экс-президента, в настоящий момент сотрудники спецназа уже вошли на территорию резиденции.

По данным Центра экстренной помощи, количество пострадавших в итоге штурма превысило 10 человек.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.