В Москве двое рабочих погибли при откачке воды из коллектора

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Двое рабочих потеряли сознание и захлебнулись в коллекторе при откачке воды на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"При проведении работ по откачке воды из коллектора возле дома 19 на улице Таллинская двое рабочих потеряли сознание, упали в воду и захлебнулись", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время проводятся работы по извлечению тел погибших из коллектора, которые, по предварительным данным, работали в компании "ЛАНИС".