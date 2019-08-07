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РИА Новости

В Москве двое рабочих погибли при откачке воды из коллектора

18:06, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинКоллектор откачки воды
Коллектор откачки воды
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Коллектор откачки воды. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Двое рабочих потеряли сознание и захлебнулись в коллекторе при откачке воды на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении работ по откачке воды из коллектора возле дома 19 на улице Таллинская двое рабочих потеряли сознание, упали в воду и захлебнулись", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время проводятся работы по извлечению тел погибших из коллектора, которые, по предварительным данным, работали в компании "ЛАНИС".
В столичном главке Следственного комитета России агентству сообщили, что на место происшествия выехал следователь, организована доследственная проверка.
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