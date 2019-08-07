Сторонники Атамбаева строят баррикады на подъезде к его дому

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева строят баррикады на дорогах перед его домом, передает в среду корреспондент РИА Новости.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.
Сейчас сторонники Атамбаева пилят деревья, вытаскивают на дорогу большие камни. Всего в резиденции и за ее пределами находятся около 300 сторонников экс-президента.
Сотрудники милиции уже трижды вызывали Атамбаева на допрос в Главное следственное управление МВД страны для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Все повестки он проигнорировал, заявив, что "даже в руки их брать не будет" и предложил ответить на вопросы следователей дистанционно - в письменном виде через своего адвоката. Согласно законодательству, если свидетель трижды проигнорировал повестки на допрос, сотрудники правоохранительных органов имеют право принудительно привести его.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.