Памфилова заявила, что в Мосгоризбиркоме назрели изменения

"Выразить недоверие можно и нужно будет это сделать, если мои коллеги по ЦИК меня поддержат. Но к этому нужно серьезно подготовиться. Собрать факты, не за компанию, не в стиле компанейщины с работой каждой окружной комиссии разобраться. И сделать очень серьезные выводы, это назрело. Он знает, Горбунов, я не скрываю это. Еще полтора года назад обращалась к (мэру Москвы Сергею) Собянину, что пора менять, Москва такой город. Но Москва решила так. Однако 26 лет более чем достаточно", - заявила она.