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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Памфилова заявила, что в Мосгоризбиркоме назрели изменения

18:03, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Изменения в Московской городской избирательной комиссии назрели, но дезорганизовать работу комиссии перед выборами никто не будет, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с представителями партии КПРФ.
Ранее депутат Госдумы, первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин заявил, что партия будет добиваться отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Памфилова на заседании рабочей группы во вторник напомнила, что отставка председателя Мосгоризбиркома не входит в компетенцию ЦИК.
На встрече в ЦИК он передал Памфиловой заявление из пяти пунктов, подписанное 45 кандидатами в Мосгордуму от партии жалобу на бездействие Московской городской избирательной комиссии.
"Мы сейчас по Москве все жалобы, которые поступают, все встречи, все это мы анализируем, все в одну строку. До выборов никто на это не пойдет, поскольку мы не можем дать прямые указания. Мы можем выразить недоверие", - заявила Памфилова.
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Однако, подчеркнула она, не всегда выражение недоверия со стороны ЦИК оперативно приводит к переменам.

"Выразить недоверие можно и нужно будет это сделать, если мои коллеги по ЦИК меня поддержат. Но к этому нужно серьезно подготовиться. Собрать факты, не за компанию, не в стиле компанейщины с работой каждой окружной комиссии разобраться. И сделать очень серьезные выводы, это назрело. Он знает, Горбунов, я не скрываю это. Еще полтора года назад обращалась к (мэру Москвы Сергею) Собянину, что пора менять, Москва такой город. Но Москва решила так. Однако 26 лет более чем достаточно", - заявила она.

Тем не менее, Памфилова добавила, что перед выборами 8 сентября работу Мосгоризбиркома дестабилизировать никто не будет.
Выборы в Мосгордуму пройдут восбмого сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107).
При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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Выборы в МосгордумуМосгордумаМосгоризбиркомВалентин ГорбуновЭлла ПамфиловаЦИК РФМоскваРоссияПолитика
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