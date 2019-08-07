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РИА Новости
Культура

Гвендолин Кристи объяснила, зачем номинировала себя на "Эмми"

20:05, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Гвендолин Кристи на фотоколле второго сезона сериала "Вершина озера"
Актриса Гвендолин Кристи на фотоколле второго сезона сериала Вершина озера
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Актриса Гвендолин Кристи, получившая известность за роль Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов", объяснила, зачем выдвинула себя на "Эмми" в номинации "Лучшая женская роль второго плана", сообщает The Independent.
"Мне было трудно на это решиться, но я поняла, что надо взять судьбу в свои руки. Такое бывает, когда усердно работаешь над чем-то особенным и выходишь за рамки возможностей. Я должна была это сделать для себя, чтобы это стало свидетельством сильного и твердого характера моей героини", - сказала Кристи.
Сериал "Игра престолов" получил рекордное количество номинаций в этом году - 32. Церемония вручения телевизионного "Оскара" состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.
Персонаж Гвендолин Кристи женщина-рыцарь Бриенна Тарт стала одной из немногих, кому удалось дойти до финальной серии и выжить.
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