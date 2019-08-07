Гвендолин Кристи объяснила, зачем номинировала себя на "Эмми"

"Мне было трудно на это решиться, но я поняла, что надо взять судьбу в свои руки. Такое бывает, когда усердно работаешь над чем-то особенным и выходишь за рамки возможностей. Я должна была это сделать для себя, чтобы это стало свидетельством сильного и твердого характера моей героини", - сказала Кристи.