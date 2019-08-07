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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал заявление Скотланд-Ярда по "делу Скрипалей"

17:53, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Заявление британской полиции об отсутствии доказательств причастности российских властей к "делу Скрипалей" обнуляет антироссийскую кампанию, проводившуюся под лозунгом "хайли лайкли", считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Издание The Guardian в своей статье о возможности причастности российских властей к инциденту в Солсбери цитирует представителя Скотланд-Ярда, который говорит, что существует огромное количество спекуляций о том, кто стоит за отравлением Скрипалей, но полиции нужны доказательства.
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"Заявления Скотланд-Ярда об отсутствии доказательств причастности властей России к "делу Скрипалей" фактически обнуляет всю антироссийскую кампанию под флагом "хайли лайкли". Беспрецедентный скандал с высылкой дипломатов, санкции против России, в том числе и объявленные в США буквально несколько дней назад - все это не имело и не имеет под собой никаких оснований", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, разыскиваемые до сих пор британской полицией Александр Петров и Руслан Боширов "больше похожи на персонажей, супер-героев комиксов или блокбастеров, чем на реальных людей - исходя из того, что им приписывает Лондон".
"И, кстати, фантасмагорическая идея применения "силами зла" смертельного вируса "Новичка-Старичка" уже обыгрывается в Голливуде", - отметил глава думского комитета.
Слуцкий напомнил, что Москва неоднократно опровергала любую причастность к инциденту с якобы отравлением Скрипалей. Он отметил, что на все требования предоставить консульский доступ к российской гражданке Юлии Скрипаль был получен отказ.
"Очевидно, что британские власти по-прежнему заметают следы в политической афере международного масштаба. Доказательств нет не только у Скотланд-Ярда, их в принципе нет и быть не может. Однако это не смущает Запад, он продолжает издевательство над международным правом", - резюмировал Слуцкий.
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В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позже Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей". Британские власти утверждали, что это офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Но затем сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что были в Британии как туристы и никак не связаны со спецслужбами.
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Леонид СлуцкийДело об отравлении СкрипалейГосдума РФВеликобританияРоссияВ мире
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