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РИА Новости

СМИ сообщили о трех погибших в стычках у дворца президента в Йемене

17:50, 7 августа 2019
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© AFP 2019 / Saleh Al Obeidi Вооруженная женщина на улице города Аден в Йемене
Вооруженная женщина на улице города Аден в Йемене
© AFP 2019 / Saleh Al Obeidi
Вооруженная женщина на улице города Аден в Йемене. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Три человека погибли, 10 пострадали в результате столкновений у президентского дворца во временной столице правительства Йемена Адене, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственного корреспондента.
Ранее Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах".
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"По крайней мере три человека погибли, 10 пострадали в результате столкновений в Адене после захоронения тел двух жертв ракетного нападения хуситов (повстанцев из движения "Ансар Алла" - ред.) на лагерь Эль-Джала", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Источник в органах власти в провинции Аден сообщил РИА Новости, что вооруженные люди попытались прорваться через ворота президентского дворца во временной столице Йемена Адене. Охрана дворца оказала им сопротивление и открыла огонь. Военный самолет Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией осуществляет полет над районом, саудовские сухопутные силы охраняют ворота президентского дворца.
Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.
Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.
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