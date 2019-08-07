СМИ сообщили о трех погибших в стычках у дворца президента в Йемене

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Три человека погибли, 10 пострадали в результате столкновений у президентского дворца во временной столице правительства Йемена Адене, сообщает телеканал Три человека погибли, 10 пострадали в результате столкновений у президентского дворца во временной столице правительства Йемена Адене, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственного корреспондента.

Ранее Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах".

"По крайней мере три человека погибли, 10 пострадали в результате столкновений в Адене после захоронения тел двух жертв ракетного нападения хуситов (повстанцев из движения "Ансар Алла" - ред.) на лагерь Эль-Джала", - говорится в сообщении телеканала в Twitter

Источник в органах власти в провинции Аден сообщил РИА Новости, что вооруженные люди попытались прорваться через ворота президентского дворца во временной столице Йемена Адене. Охрана дворца оказала им сопротивление и открыла огонь. Военный самолет Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией осуществляет полет над районом, саудовские сухопутные силы охраняют ворота президентского дворца.

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.