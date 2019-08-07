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РИА Новости
Ленинградская область

Ленобласть за 3 года вложит в программу капремонта домов 10,6 млрд рублей

17:47, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.- ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Общий объем финансирования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах составит на ближайшие три года около 10, 6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Глава региона Александр Дрозденко подписал краткосрочный план реализации программы "Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы" на ближайшие три года.
По словам представитель пресс-службы, в том числе в 2020 году объем финансирования составит 2,9 миллиарда рублей, в 2021 году — 3,7 миллиарда рублей, в 2022 году — 3,9 миллиарда рублей. Эти средства рассчитаны на проведение капитального ремонта в 3 429 многоквартирных домах.
"Планируется выполнять как проектные, так и строительные работы. На проектирование запланированы средства в объеме 1,6 миллиарда рублей, на строительные работы — 8,9 миллиарда рублей", - отметил собеседник агентства.
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Как уточнил собеседник агентства, в этот же период планируется заменить 470 лифтов в 177 многоквартирных домах.
"Первые дома, которые будут капитально отремонтированы в рамках этой региональной программы - дома 60-годов прошлого столетия в Бокситогорске", - подытожил представитель обладминистрации.
Кроме того он отметил, что контроль за исполнением постановления будет вести заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Коваль.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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