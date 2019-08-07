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РИА Новости

Медики раскрыли необычную особенность рака у самых пожилых людей

17:52, 7 августа 2019
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© Depositphotos / photographee.euПожилой мужчина обнимает сына
Пожилой мужчина обнимает сына
© Depositphotos / photographee.eu
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Наблюдения за здоровьем самых пожилых американцев показали, что вероятность приобретения рака перестает расти примерно на восьмом десятке лет жизни. Причины этого пока не известны, пишут ученые в журнале CA.

"Число людей в возрасте от 85 лет и старше стремительно растет, и нам необходимо понять, как забота об их здоровье будет влиять на работу всей системы здравоохранения. Пока у нас нет данных и нам нужны добровольцы из этой возрастной категории для того, чтобы понять, что с ними происходит и как их надо лечить", — отмечает Кэрол ДеСантис (Carol DeSantis) из Американского общества изучения рака в Атланте (США).

Рак — одна из основных причин смерти человека в развитых странах. Как давно заметили медики, частота развития опухолей заметно вырастает в пожилые годы. Ученые предполагают, что это связано с двумя вещами – ухудшением способности организма "чинить" разрывы в ДНК при наступлении старости и накоплением числа потенциально опасных, но не фатальных мутаций в геноме.
Недавно медики начали сомневаться в этом, обратив внимание на то, что вероятность развития рака зависела не столько от возраста пациента, сколько от того, в каком состоянии находилась их иммунная система. Ее ослабление и уменьшение числа Т-клеток, "дирижирующих" борьбой с раком, может быть причиной того, почему люди в возрасте чаще заполучают опухоли.
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ДеСантис и ее коллеги нашли еще одно подтверждение того, что преклонный возраст не повышает вероятность развития рака сам по себе, собрав и изучив статистику по тому, как часто самые распространенные типы опухолей поражают наиболее пожилых граждан Соединенных Штатов.
Для этого ученые проанализировали данные, которые собирал Национальный институт изучения рака, а также местные медицинские службы во всех уголках США с 2011 по 2015 год, и сравнили эти замеры с тем, как часто развивались аналогичные разновидности рака среди других возрастных категорий. Этот анализ раскрыл несколько интересных закономерностей, которые стали сюрпризом для медиков.
С одной стороны, риск развития рака действительно изначально увеличивался с возрастом – он был минимальным до отметки в 45-50 лет, после чего начинал лавинообразно расти. С другой стороны, этот рост останавливался примерно в 75-80 лет, после чего вероятность приобретения рака не росла, а падала.
К примеру, 90-летние "аксакалы" в среднем страдали от рака так же часто, как люди, только что вышедшие на пенсию. При этом, что интересно, самые пожилые люди чаще всего заполучали те же виды злокачественных опухолей, что и все остальные категории населения – рак простаты, груди, легких, кожи и пищеварительных органов.
С чем связана первая аномалия, ученые пока не могут сказать, однако они предполагают, что она может быть обусловлена тем, что люди, предрасположенные к развитию рака, могут умирать раньше и чаще, чем почти все долгожители. С другой стороны, неожиданная стойкость самых пожилых американцев к раку может быть порождена тем, что их клетки делятся менее активно, чем у "молодых" пенсионеров.
Этот благотворный эффект, однако, фактически не сказывается на частоте смертей долгожителей от злокачественных опухолей. Они умирали от них заметно чаще, чем представители других возрастных категорий, причем эта вероятность в данном случае действительно росла вместе с возрастом.
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ДеСантис и ее коллеги предполагают, что это связано с тем, что врачи и сами пожилые люди не уделяют достаточно внимания своевременной диагностике рака, а также реже проходят операции по хирургическому удалению опухолей.
Это, как подчеркнули ученые, связано не с цинизмом врачей, а тем, что подобные процедуры чаще причиняют больше вреда пожилым людям, чем приносят им пользу. Тем не менее, население Земли быстро стареет, и медикам рано или поздно придется создать новые методики диагностики, которые будут помогать пенсионерам, а не нести риск для их здоровья, заключают ученые.
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