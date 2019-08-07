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РИА Новости

В московском саду "Эрмитаж" 11 августа пройдет "Зачетный пикник"

17:38, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. "Зачетный пикник" пройдет в саду "Эрмитаж" в Москве накануне Международного дня молодежи - 11 августа с 17.00 до 21.00, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорпарка.
Международный день молодежи ежегодно отмечают 12 августа.
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"В саду "Эрмитаж" состоится фестиваль "Зачетный пикник". На площади Щукинской сцены будут организованы интерактивные площадки: веселое сумо, стрельба из лука, бадминтон, полутораметровые дженги и аэрохоккей. Также на фестивале пройдет концерт, на котором выступят артисты, танцевальные коллективы и кавер-группы", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что посетители парка смогут принять участие в различных конкурсах, где можно выиграть специальные жетоны. Это фестивальная валюта, за которую можно будет "купить" почти 200 хот-догов, 300 порций сладкой ваты и 100 ведерок попкорна.
"В Лианозовском парке культуры и отдыха пройдет программа, в которую включены: DJ-сеты, выступления артистов на сцене, спортивные активности, мастер-классы по изготовлению панно в стиле стринг-арт. Мероприятие пройдет 17 августа, с 15.00 до 20.00, на центральной сцене парка", - добавили в пресс-службе.
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МосгорпаркЭрмитаж (сад)ПикникМоскваОбщество
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