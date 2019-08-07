В московском саду "Эрмитаж" 11 августа пройдет "Зачетный пикник"

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. "Зачетный пикник" пройдет в саду "Эрмитаж" в Москве накануне Международного дня молодежи - 11 августа с 17.00 до 21.00, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорпарка.

Международный день молодежи ежегодно отмечают 12 августа.

"В саду "Эрмитаж" состоится фестиваль "Зачетный пикник". На площади Щукинской сцены будут организованы интерактивные площадки: веселое сумо, стрельба из лука, бадминтон, полутораметровые дженги и аэрохоккей. Также на фестивале пройдет концерт, на котором выступят артисты, танцевальные коллективы и кавер-группы", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что посетители парка смогут принять участие в различных конкурсах, где можно выиграть специальные жетоны. Это фестивальная валюта, за которую можно будет "купить" почти 200 хот-догов, 300 порций сладкой ваты и 100 ведерок попкорна.