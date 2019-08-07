Макрон поздравил Зеленского с победой его партии на парламентских выборах

ПАРИЖ, 7 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в среду поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с победой его партии "Слуга народа" на парламентских выборах 21 июля.

"Президент республики (Эммануэль Макрон) сегодня утром переговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он (Макрон) поздравил (Зеленского) с его победой на парламентских выборах 21 июля", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Также в документе отмечается, что Макрон в разговоре с Зеленским выразил соболезнования и солидарность с народом Украины и семьями четверых погибших у линии соприкосновения украинских военнослужащих.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.