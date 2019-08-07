Президент Литвы утвердил новый состав правительства

ВИЛЬНЮС, 7 авг - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, утверждающий новый состав кабинета министров, передает агентство Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, утверждающий новый состав кабинета министров, передает агентство Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.

Ранее после инаугурации Науседы прежнее правительство сложило полномочия. Так называемая "отставка вежливости" предусмотрена в конституции страны.

"Цель этого правительства - обеспечить прозрачность и преемственность. До следующих парламентских выборов осталось немного времени, поэтому хотелось бы, чтобы работа была завершена", - приводит Sputnik слова Науседы.

По данным агентства, в литовском кабмине появились три новых человека. Министром транспорта и связи назначен политический деятель от польского национального меньшинства Ярослав Наркевич, министром сельского хозяйства - социал-демократ Андрюс Палионис, а министром внутренних дел стала представительница "Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей" Рита Тамашунене.

"Все остальные министры остались на своих местах. Министр юстиции - Эльвинас Янкявичюс, министр обороны - Раймундас Кароблис, министр социального обеспечения и труда - Линас Кукурайтис, министр культуры - Миндаугас Кветкаускас, глава МИД - Линас Линкявичюс, министр окружающей среды - Кестутис Мажейка, министр образования, науки и спорта - Альгирдас Монкявичюс, министр экономики и инноваций - Виргиниюс Синкявичюс, министр финансов - Вилюс Шапока и министр здравоохранения - Аурелиюс Верига", - добавляет Sputnik.