Президент Литвы утвердил новый состав правительства

ВИЛЬНЮС, 7 авг - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, утверждающий новый состав кабинета министров, передает агентство Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.
Ранее после инаугурации Науседы прежнее правительство сложило полномочия. Так называемая "отставка вежливости" предусмотрена в конституции страны.
"Цель этого правительства - обеспечить прозрачность и преемственность. До следующих парламентских выборов осталось немного времени, поэтому хотелось бы, чтобы работа была завершена", - приводит Sputnik слова Науседы.
По данным агентства, в литовском кабмине появились три новых человека. Министром транспорта и связи назначен политический деятель от польского национального меньшинства Ярослав Наркевич, министром сельского хозяйства - социал-демократ Андрюс Палионис, а министром внутренних дел стала представительница "Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей" Рита Тамашунене.
"Все остальные министры остались на своих местах. Министр юстиции - Эльвинас Янкявичюс, министр обороны - Раймундас Кароблис, министр социального обеспечения и труда - Линас Кукурайтис, министр культуры - Миндаугас Кветкаускас, глава МИД - Линас Линкявичюс, министр окружающей среды - Кестутис Мажейка, министр образования, науки и спорта - Альгирдас Монкявичюс, министр экономики и инноваций - Виргиниюс Синкявичюс, министр финансов - Вилюс Шапока и министр здравоохранения - Аурелиюс Верига", - добавляет Sputnik.
Как отмечает агентство, президент также официально одобрил назначение Синкявичюса на пост еврокомиссара от Литвы.
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