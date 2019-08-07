В Москве восстановили движение поездов на синей ветке метро

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено после падения пассажира, сообщает в Twitter пресс-служба метрополитена.
Ранее сообщалось, что движение остановлено от станции "Партизанская" до "Щелковской".
"На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено движение", - говорится в сообщении.
Также сообщалось, что требуется время для вхождения в график. Спустя примерно 50 минут после сообщения об отсутствии движения пресс-служба подземки сообщила в Twitter о том, что движение полностью введено в график.
6 августа, 13:25В Москве в 2024-2027 годах построят 26 станций метро