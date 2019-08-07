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РИА Новости

В Москве восстановили движение поездов на синей ветке метро

17:28, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд в Московском метрополитене
Поезд в Московском метрополитене
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд в Московском метрополитене. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено после падения пассажира, сообщает в Twitter пресс-служба метрополитена.
Ранее сообщалось, что движение остановлено от станции "Партизанская" до "Щелковской".
"На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено движение", - говорится в сообщении.
Также сообщалось, что требуется время для вхождения в график. Спустя примерно 50 минут после сообщения об отсутствии движения пресс-служба подземки сообщила в Twitter о том, что движение полностью введено в график.
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