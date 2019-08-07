История, которую не забыть: 20 лет с начала вторжения боевиков в Дагестан

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Вторжение боевиков в Дагестан, с которого 20 лет назад началась вторая чеченская война, не смогло расколоть регион вопреки намерениям террористов, и с годами умение жителей республики при необходимости "показать кулак" только окрепло. О событиях тех лет, примерах поддержки и роли будущего президента России РИА Новости рассказал бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев.

Банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан со стороны Чечни 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман от российского ига. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.

Правильные вопросы

"Около 4 утра боевики начали подходить к селам Шодрода, Ансалта, Рахата. А там мулла как раз к намазу призывал через громкоговорящую связь, громко так, вся округа слышала. Еще тогда арабы, аварцы, другие солдаты удачи начали вопросы задавать, как же вы говорили, мусульман в Дагестане притесняют, а тут свободно на молитву зовут. Не вяжется", - рассказывает Мусаев.

Ваххабиты зашли и заняли Ботлихский район практически свободно. "Это ж не государственная граница (с Чечней), не было там особых подразделений… А потом этого не ожидали. Были, конечно, локальные инциденты после того, как Москва перестала республику дотировать, но это были эпизодические случаи, организованного нападения никто не ждал", - добавил он.

Это как понять, братья?

Он напомнил, что во время первой чеченской кампании в 1994 году в Дагестан с территории Чечни потянулся поток беженцев. Официально – 170 тысяч человек, неофициально – вдвое больше. "У нас ни одного палаточного городка не было, они жили в наших домах, у меня лично жили. И, конечно же, мне и остальным было непонятно, как это вы у нас дома были, а потом пришли воевать к нам. Это как понять, братья?" - говорит Мусаев.

Это и ряд других обстоятельств стали причиной тотального недоверия местного населения к прибывшим боевикам. "Народ настороженно отреагировал, злобные взгляды были, недовольство – зачем пришли? Если новую жизнь устраивать, так не нужна новая, и так нормально", - добавляет он.

Неправильный расчет

Мусаев отметил, что после захвата Ботлихского района боевики рассчитывали на "принцип домино". "Они думали, начнем здесь, а потом район за районом с поддержкой Кадарской зоны (непризнанный ваххабитский анклав) весь Дагестан присягнет новой власти, установится шариат", - говорит он.

Этим планам не суждено было сбыться - в Дагестан были направлены российские военные. Ожесточенные бои в Ботлихском районе переместились в Кадарскую зону, а затем в Новолакский район республики. Пятнадцатого сентября территория Дагестана была освобождена от боевиков, и военные действия переместились в Чечню. Активная боевая фаза там завершилась в марте 2000 года – Россия восстановила контроль над Чечней.

Ополчение

Особую роль в освобождении территории Дагестана от террористов сыграли ополченцы. "Это движение зародилось практически сразу по всей республике. Не было команды ни сверху, ни снизу, люди сами стали собираться, чтобы себя защитить - посты ставили, дежурили. А потом их просто централизовали", - вспоминает Мусаев.

Он добавил, что непосредственно в боевых действиях ополченцы участвовали мало, но от этого их значимость не уменьшается. "Их заслуга в том, что они дали поддержку российским военным, чтобы те могли провести свои операции, не оглядываясь, зная, что их тылы прикрыты", - пояснил он.

Для российских военных было важно то, как относится к ним местное население. Спустя 20 лет, по инициативе жителей Ботлиха, президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий участников ополчения в Дагестане к ветеранам боевых действий.

Близкие по духу

"Помню случай был: в Кадарской зоне ранили около десяти военных, их повезли в больницу в Леваши. Приехали, народу полно. Врач вышел и спрашивает, есть ли у кого группа крови какая-то редкая. Издалека кто-то из мужчин кричит: "У меня такая". А женщины местные, что ближе к врачу стояли, его не пускают, говорят: "У нас возьмите кровь", - говорит Мусаев.

"Вот 20 лет прошло, а я все этот случай вспоминаю. Ведь эти женщины даже не знали, кому кровь дают, просто знали, что русский парень какой-то", - добавил он.

Еще один случай произошел также в Кадарской зоне. "Приехал к нам мужик из соседнего села на "УАЗике", привез кастрюлю большую, как на свадьбах используют. А в ней хлеб и суп из барашка. У него спрашивают, кто отправил? А он говорит, никто не отправил, мы с женой решили, привез, ребята пусть кушают", - рассказывает Мусаев.

Поддержка

Моральный дух населению в ту пору поднял и приезд Владимира Путина, которого почти сразу после начала вторжения в Дагестан назначили и.о. председателя правительства РФ. "Уже на второй день после назначения он был в Дагестане. Приехал в Махачкалу, а оттуда в Ботлих. С людьми встречался… Это новый импульс ополченцам придало. Военные-то и так приказы обязаны выполнять, а для ополченцев приказов не было, они только из собственного душевного состояния исходили", - говорит собеседник агентства.

Он вспомнил известную историю, которая произошла во время встречи Путина с боевыми генералами. "Я тоже был в той палатке. Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он бах и поставил его на стол и говорит: "А пить мы будем, когда победим", - рассказал Мусаев. Красивый жест и отношение к войне вспоминают до сих пор.

"События тех времен лишний раз показали, что Дагестан готов сплотиться перед любой угрозой… Эти традиции никуда не делись, они передаются нам от стариков", - заключил Мусаев.