"ЮТэйр" оштрафовали после продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 авг - РИА Новости. Авиакомпанию "ЮТэйр" оштрафовали после того, как перевозчик обязал жительницу Хабаровска купить 11 билетов для двух детей-инвалидов, заявили РИА Новости в среду в Уральской транспортной прокуратуре.

В феврале СМИ сообщили, что жительница Хабаровска, мать-одиночка приехала со своими сыновьями-близнецами в Курган на операцию в центр имени Илизарова. Когда семья возвращалась после лечения домой, авиакомпания "ЮТэйр" потребовала, чтобы женщина купила 11 билетов на самолет для двоих детей. Как пояснил перевозчик, один ребенок, которого необходимо перевозить на носилках, займет девять мест, а второй, у которого в гипсе одна нога, - два места. По словам мамы близнецов, деньги на обратную дорогу ей собрали родственники.

Весной стало известно, что сургутская транспортная прокуратура возбудила в отношении "ЮТэйр" дела об административных правонарушениях, в частности, по статье "Обман потребителей". Об этом говорилось в ответе Уральской транспортной прокуратуры председателю комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Диане Гурцкая. Гендиректору "ЮТэйр" прокуратура внесла представление, в котором предлагала вернуть необоснованно полученные деньги за дополнительные билеты.

"Штраф составил 50 тысяч рублей по статье 14.7 КоАП РФ ("Обман потребителей") и статье 14.5 КоАП РФ ("Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации"). Кроме того, за неисполнение требований прокурора тоже штраф - 50 тысяч рублей", - сказал представитель Уральской транспортной прокуратуры.