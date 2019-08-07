Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T22:13Z
https://ria.ru/20190807/1557267612.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155102/95/1551029527_0:383:2289:1670_1036x0_80_0_0_776e10df69de07f0bd2a0d3d7b6847a1.jpg
РИА Новости
Туризм

В Риме полицейские прогоняют туристов с Испанской лестницы

22:13, 7 августа 2019
672
© Фото : Adrian PingstoneИспанская лестница, Рим
Испанская лестница, Рим
© Фото : Adrian Pingstone
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Риме туристическая полиция прогоняет людей со знаменитой Испанской лестницы, сообщает The Local.it.
"Вставайте все! По правилам, вы не можете сидеть здесь", - говорит полиция толпе на знаменитой лестнице, которая ведет от церкви Тринита-деи-Монти до Площади Испании в историческом центре.
Утром 135 ступеней, обычно заполненных круглосуточно фотографирующими или просто отдыхающими, были практически пусты, пишет издание. Очевидец насчитал восемь полицейских, которые освобождали историческую достопримечательность от людей.
В соответствии с правилами, полиция может налагать штрафы за многие действия - от купания в фонтанах до перетаскивания чемоданов на колесиках вниз по историческим ступеням Испанской лестницы. Под запретом также прогулки с голым торсом и употребление еды возле фонтанов. За повреждение исторического наследия Рима штраф - от 400 евро, за купание в фонтанах – 450 евро. Теперь под запретом и сидение на ступенях.
Вид на одну из старейших улиц Рима Виа деи Кондотти с Испанской лестницы
11 июня, 01:03
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом и вешать "любовные замки"
"Испанская лестница - это произведение искусства, вы же не сидите на произведениях искусства", - прокомментировал ситуацию глава Ассоциации местных жителей Джанни Баттистони. Он добавил, что слишком сложно остановить людей, которые едят и пьют на лестнице, другим способом.
Известный итальянский искусствовед Витторио Сгарби назвал эту меру "чрезмерной, практически фашистской". "С незапамятных времен путешественники сидели на ступеньках и любовались пейзажем", - сказал он.
Туристы делают селфи в аэропорту
21 мая, 08:00
Новые запреты для туристов и местных жителей в разных странах
8011113
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРимИталия
Рекомендуем
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В сорвавшихся с обрыва автобусе и машине было сорок пять человек
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
Детская площадка во дворе жилого дома
В Поморье мужчина бросил на землю мальчика, сбившего на велосипеде его сына
Лента
новостей
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Канадская полицейская машина
Подозреваемые в убийстве трех человек канадские подростки найдены мертвыми
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В ДТП под Новороссийском пострадали более тридцати человек, есть жертвы
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Пожилой мужчина обнимает сына
Медики раскрыли необычную особенность рака у самых пожилых людей
Поезд в Московском метрополитене
В московском метро мужчина погиб, упав под поезд
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
09:02ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
09:00Атамбаев пообещал отпустить взятых в заложники спецназовцев
09:00Российское посольство в Киргизии работает в обычном режиме
09:00Ученые создали антенну, которая позволит ускорить 5G-сети
08:58В Сибири продолжают гореть более полутора миллиона гектаров
08:55Атамбаев намерен вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке
Лента новостейМолния