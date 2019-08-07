В Риме полицейские прогоняют туристов с Испанской лестницы

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Риме туристическая полиция прогоняет людей со знаменитой Испанской лестницы, В Риме туристическая полиция прогоняет людей со знаменитой Испанской лестницы, сообщает The Local.it.

"Вставайте все! По правилам, вы не можете сидеть здесь", - говорит полиция толпе на знаменитой лестнице, которая ведет от церкви Тринита-деи-Монти до Площади Испании в историческом центре.

Утром 135 ступеней, обычно заполненных круглосуточно фотографирующими или просто отдыхающими, были практически пусты, пишет издание. Очевидец насчитал восемь полицейских, которые освобождали историческую достопримечательность от людей.

В соответствии с правилами, полиция может налагать штрафы за многие действия - от купания в фонтанах до перетаскивания чемоданов на колесиках вниз по историческим ступеням Испанской лестницы. Под запретом также прогулки с голым торсом и употребление еды возле фонтанов. За повреждение исторического наследия Рима штраф - от 400 евро, за купание в фонтанах – 450 евро. Теперь под запретом и сидение на ступенях.

"Испанская лестница - это произведение искусства, вы же не сидите на произведениях искусства", - прокомментировал ситуацию глава Ассоциации местных жителей Джанни Баттистони. Он добавил, что слишком сложно остановить людей, которые едят и пьют на лестнице, другим способом.