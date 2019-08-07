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РИА Новости
Штурм резиденции Атамбаева

В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева

17:21, 7 августа 2019
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© Стоп-кадр видео Ирины КарамушкинойСпецназ на территории дома Алмазбека Атамбаева
Спецназ на территории дома Алмазбека Атамбаева
© Стоп-кадр видео Ирины Карамушкиной
Спецназ на территории дома Алмазбека Атамбаева
БИШКЕК, 7 авг — РИА Новости. В киргизском селе Кой-Таш проходит операция под задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщила РИА Новости его советница Кундуз Жолдубаева.
По ее словам, в резиденции Атамбаева действует спецназ, началась стрельба.
У дома экс-президента находятся несколько сотен его сторонников и сотрудников милиции, слышна стрельба. Очевидцы рассказывают, что спецназ применяет светошумовые гранаты и резиновые пули. Над домом несколько раз пролетел вертолет.
Сообщается, что порядка десяти человек получили ранения — в них попали резиновые пули. Среди раненых есть журналистка информационного агенства 24.kg Аида Джумашева, передает Sputnik Кыргызстан.
На появившихся в Сети видео видно, что Атамбаев находился во дворе дома, когда вооруженные люди в форме начали стрелять.
Как рассказали корреспонденту РИА Новости сторонники экс-президента, сейчас спецназ уже вошел на территорию резиденции.

Неявка на допрос

Поводом для задержания Атамбаева стало то, что он трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить дистанционно — в письменном виде через адвоката. По закону, если свидетель трижды проигнорировал повестки на допрос, милиция имеет право принудительно привести его.
В конце июня парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией, после чего прокуратура выдала заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям.
Кроме того, 27 июня депутаты лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненное заключение.
Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки.
Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Это единственный всенародно избранный президент, добровольно передавший власть после выборов.
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Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
30 июня, 18:52
Советник президента Киргизии оставил пост, чтобы поддержать Атамбаева
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Штурм резиденции АтамбаеваКиргизияВ мире
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Константин Чистов
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нельзя уходить на отдых пока можешь держаться на стуле!
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Сергей Комаров
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