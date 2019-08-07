СК возбудил дело после перестрелки в Ингушетии

В ходе КТО в Ингушетии нейтрализован бандит, планировавший совершить теракт

В ходе КТО в Ингушетии нейтрализован бандит, планировавший совершить теракт

© Фото : НАК РФ В ходе КТО в Ингушетии нейтрализован бандит, планировавший совершить теракт

НАЛЬЧИК, 7 авг - РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после перестрелки в селении Вознесенское Малгобекского района, в результате которой был ликвидирован боевик, напавший на правоохранителей, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что с 04.30 мск среды на территории селения Вознесенское введен правовой режим КТО. На территории села введен ряд ограничений. По данным национального антитеррористического комитета (НАК), органы ФСБ России получили информацию о нахождении в частном доме в Вознесенском вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт. Ему было предложено сложить оружие и сдаться, в ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта был нейтрализован. Среди силовиков и гражданских никто не пострадал.

"Следственным отделом по городу Малгобек следственного управления СКР по Республике Ингушетия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ", - говорится в сообщении. Санкции данной статьи УК РФ предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.