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РИА Новости

НАСА отложило выход американских астронавтов в космос

17:19, 7 августа 2019
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CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Выход в открытый космос американских астронавтов Ника Хейга и Эндрю Моргана с борта Международной космической станции (МКС), планировавшийся 19 августа, перенесен на 21 августа, сообщило НАСА.
В 2019 году астронавты уже трижды выходили в открытый космос с борта МКС по американской программе: дважды в марте и в апреле. Ранее РИА Новости сообщили в НАСА, что следующий выход намечен на 19 августа.
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На сайте НАСА отмечается, что выход Хейга и Моргана, посвященный подготовке второго порта на станции для приема американских пилотируемых кораблей, начнется 21 августа в 15.00 мск и продлится 6,5 часов.
В июне источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что в сентябре по американской программе будут проведены три выхода для замены аккумуляторных батарей на американском сегменте МКС, а в конце года - пять выходов с целью ремонта системы охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02.
В июле российский космонавт Александр Скворцов сообщил, что во время выхода с борта МКС, намеченного на 20 ноября, вместе с Олегом Скрипочкой выполнит ремонт системы терморегулирования российского модуля "Заря".
В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
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Ник ХейгАлексей ОвчининАлександр СкворцовКосмос - РИА НаукаНАСАМоскваРИА Наука
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