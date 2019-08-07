НАСА отложило выход американских астронавтов в космос

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Выход в открытый космос американских астронавтов Ника Хейга и Эндрю Моргана с борта Международной космической станции (МКС), планировавшийся 19 августа, перенесен на 21 августа, сообщило НАСА.

В 2019 году астронавты уже трижды выходили в открытый космос с борта МКС по американской программе: дважды в марте и в апреле. Ранее РИА Новости сообщили в НАСА, что следующий выход намечен на 19 августа.

На сайте НАСА отмечается, что выход Хейга и Моргана, посвященный подготовке второго порта на станции для приема американских пилотируемых кораблей, начнется 21 августа в 15.00 мск и продлится 6,5 часов.

В июне источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что в сентябре по американской программе будут проведены три выхода для замены аккумуляторных батарей на американском сегменте МКС, а в конце года - пять выходов с целью ремонта системы охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02.

В июле российский космонавт Александр Скворцов сообщил, что во время выхода с борта МКС, намеченного на 20 ноября, вместе с Олегом Скрипочкой выполнит ремонт системы терморегулирования российского модуля "Заря".