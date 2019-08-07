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РИА Новости

Названы самые популярные праворульные машины в России

17:19, 7 августа 2019
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© Фото : ToyotaАвтомобиль Toyota Corolla
Автомобиль Toyota Corolla
© Фото : Toyota
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных автомобилей с правым рулем в России.
По результатам продаж за первое полугодие, на первом месте оказалась Toyota Corolla – за шесть месяцев было продано 25703 машин этой модели, что составляет девять процентов от общего числа проданных праворульных автомобилей.
В тройку также вошли Honda Fit (10139 единиц) и Toyota Mark (8586).
Кроме того, в десятку наиболее популярных праворульных автомобилей вошли еще пять моделей Toyota (Vitz, Corona, Carina, Caldina, Prius), а также Mazda Demio и Toyota Camry.
По итогам первого полугодия текущего года российский рынок легковых автомобилей с правым рулем сократился на один процент, отмечают эксперты.
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