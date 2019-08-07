Пакистан вышлет индийских дипломатов и отзовет своих из Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг - РИА Новости. Пакистан в ответ на недавнее решение Индии упразднить северный штат Джамму и Кашмир намерен отозвать дипломатов из страны и выслать индийских, заявил министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши.

В среду на заседании Национального комитета безопасности под председательством премьер-министра Имрана Хана Пакистан пересмотрел отношения с Индией.

"У нас больше не будет дипломатического присутствия в Нью-Дели, и их посланники также будут отозваны", - заявил Куреши, чьи слова приводит газета Dawn

Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд отменил закрепленный в конституции особый статус Джамму и Кашмира. Во вторник парламент принял решение создать на его месте две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат.

Пакистан выступил против этого шага. Премьер-министр Имран Хан поручил создать специальный комитет для проработки юридического, политического и дипломатического ответа Индии. Кроме того, Исламабад готов поднять этот вопрос в Совбезе ООН.