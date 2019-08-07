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РИА Новости

Пакистан вышлет индийских дипломатов и отзовет своих из Нью-Дели

17:16, 7 августа 2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши
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Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг - РИА Новости. Пакистан в ответ на недавнее решение Индии упразднить северный штат Джамму и Кашмир намерен отозвать дипломатов из страны и выслать индийских, заявил министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши.
В среду на заседании Национального комитета безопасности под председательством премьер-министра Имрана Хана Пакистан пересмотрел отношения с Индией.
"У нас больше не будет дипломатического присутствия в Нью-Дели, и их посланники также будут отозваны", - заявил Куреши, чьи слова приводит газета Dawn.
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Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд отменил закрепленный в конституции особый статус Джамму и Кашмира. Во вторник парламент принял решение создать на его месте две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат.
Пакистан выступил против этого шага. Премьер-министр Имран Хан поручил создать специальный комитет для проработки юридического, политического и дипломатического ответа Индии. Кроме того, Исламабад готов поднять этот вопрос в Совбезе ООН.
Джамму и Кашмир — единственный индийский штат с мусульманским большинством. Там активно действуют сепаратисты, выступающие за его присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире нет официальной границы — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад настаивает, что жители региона самостоятельно борются за свои права.
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