Выполнявший рейс в Ереван самолет прервал взлет из "Шереметьево"

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "Нордвинд" рейсом Москва-Ереван прервал взлет, пассажиры будут отправлены в пункт назначения резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"При разбеге воздушного судна A321 "Шереметьево" - Ереван командир принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку", - сказал собеседник агентства.
Причину прерывания взлета он не уточнил.
Собеседник агентства добавил, что пассажиры будут отправлены в Ереван резервным бортом в 18.00.