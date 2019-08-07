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РИА Новости

Выполнявший рейс в Ереван самолет прервал взлет из "Шереметьево"

17:12, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет в аэропорту Шереметьево
Самолет в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "Нордвинд" рейсом Москва-Ереван прервал взлет, пассажиры будут отправлены в пункт назначения резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"При разбеге воздушного судна A321 "Шереметьево" - Ереван командир принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку", - сказал собеседник агентства.
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево, где самолет авиакомпании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 был вынужден вернуться в аэропорт из-за возгорания на борту
25 июля, 14:03
Прокуроры проведут проверку после инцидента в "Шереметьево"
Причину прерывания взлета он не уточнил.
Собеседник агентства добавил, что пассажиры будут отправлены в Ереван резервным бортом в 18.00.
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МоскваЕреванШереметьево (аэропорт)Происшествия
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