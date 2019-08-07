Турция и США договорились о создании центра по совместным операциям в Сирии

АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии, говорится в сообщении турецкого минобороны.
Военная делегация США прибыла в Анкару 4 августа, чтобы обсудить создание зоны безопасности на севере Сирии.
1 августа, 18:43Были сигналы. США подтвердили, что поддерживают боевиков в СирииСоединенные Штаты поддерживают бойцов группировки "Магавир Ас-Саура" в Сирии, признали в коалиции. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, американцы демонстрируют, что судьба сирийцев их не волнует.
"Завершены переговоры, которые проходили в минобороны Турции 5-7 августа с американскими военными представителями относительно планируемой зоны безопасности на севере Сирии в координации с США. В ходе переговоров стороны договорились как можно скорее принять меры для устранения беспокойства Турции по поводу ее национальной безопасности. В этой связи было решено создать в ближайшее время в Турции центр по совместным операциям, координации и управления созданием зоны безопасности в Сирии", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Стороны также договорились о том, что "зона безопасности станет коридором мира", также будут приниматься необходимые меры для возвращения сирийских беженцев домой, говорится в сообщении.
Зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, передает агентство Anadolu. По его информации, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение. Все туннели, позиции и укрепления, сооруженные ими внутри зоны безопасности, будут уничтожены.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США. Как сообщил РИА Новости турецкий военный источник, Турция может начать такую операцию после 11 августа.