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РИА Новости
Война в Сирии

Турция и США договорились о создании центра по совместным операциям в Сирии

17:10, 7 августа 2019
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© AP Photo / Vadim GhirdaТурецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
© AP Photo / Vadim Ghirda
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией. Архивное фото
АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии, говорится в сообщении турецкого минобороны.
Военная делегация США прибыла в Анкару 4 августа, чтобы обсудить создание зоны безопасности на севере Сирии.
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"Завершены переговоры, которые проходили в минобороны Турции 5-7 августа с американскими военными представителями относительно планируемой зоны безопасности на севере Сирии в координации с США. В ходе переговоров стороны договорились как можно скорее принять меры для устранения беспокойства Турции по поводу ее национальной безопасности. В этой связи было решено создать в ближайшее время в Турции центр по совместным операциям, координации и управления созданием зоны безопасности в Сирии", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Стороны также договорились о том, что "зона безопасности станет коридором мира", также будут приниматься необходимые меры для возвращения сирийских беженцев домой, говорится в сообщении.
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США. Как сообщил РИА Новости турецкий военный источник, Турция может начать такую операцию после 11 августа.
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