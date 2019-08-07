Турция и США договорились о создании центра по совместным операциям в Сирии

Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией. Архивное фото

Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией

© AP Photo / Vadim Ghirda Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией

АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии, говорится в сообщении турецкого минобороны.

Военная делегация США прибыла в Анкару 4 августа, чтобы обсудить создание зоны безопасности на севере Сирии.

"Завершены переговоры, которые проходили в минобороны Турции 5-7 августа с американскими военными представителями относительно планируемой зоны безопасности на севере Сирии в координации с США. В ходе переговоров стороны договорились как можно скорее принять меры для устранения беспокойства Турции по поводу ее национальной безопасности. В этой связи было решено создать в ближайшее время в Турции центр по совместным операциям, координации и управления созданием зоны безопасности в Сирии", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Стороны также договорились о том, что "зона безопасности станет коридором мира", также будут приниматься необходимые меры для возвращения сирийских беженцев домой, говорится в сообщении.

Зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, передает агентство Anadolu. По его информации, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение. Все туннели, позиции и укрепления, сооруженные ими внутри зоны безопасности, будут уничтожены.