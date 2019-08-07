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РИА Новости

Минтруд объяснил задержку в реализации проекта по обучению предпенсионеров

17:10, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПенсионер за компьютером
Пенсионер за компьютером
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Задержка в реализации федерального проекта по обучению россиян предпенсионного возраста обусловлена долгой процедурой заключения контрактов, все целевые показатели будут достигнуты в срок, заявили РИА Новости в Минтруде.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации. В частности, речь шла о неисполнении в ряде регионов в срок мероприятий федерального проекта "Старшее поколение" в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.
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"Сложившаяся ситуация во многом обусловлена длительностью процедур заключения контрактов на проведение данных мероприятий, в связи с чем руководителем национального проекта "Демография" Максимом Топилиным на селекторном совещании с регионами 29 июля было поручено высшим органам исполнительной власти отстающих регионов обеспечить немедленное заключение контрактов на обучающие мероприятия", - рассказали в министерстве.
В Минтруде отметили, что в настоящее время показатели нацпроекта в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста растут. Ведомство координирует данную работу, "все целевые показатели будут достигнуты в установленный срок в полном объеме", подчеркнули в Минтруде.
Всего в 2019 году планируется обучить 75 тысяч человек, но ожидается, что в ряде регионов показатели по численности переобученных россиян предпенсионного возраста будут превышены. "Таким образом, все желающие смогут пройти переобучение", - добавили в министерстве.
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