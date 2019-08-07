Минтруд объяснил задержку в реализации проекта по обучению предпенсионеров

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Задержка в реализации федерального проекта по обучению россиян предпенсионного возраста обусловлена долгой процедурой заключения контрактов, все целевые показатели будут достигнуты в срок, заявили РИА Новости в Минтруде.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации. В частности, речь шла о неисполнении в ряде регионов в срок мероприятий федерального проекта "Старшее поколение" в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

"Сложившаяся ситуация во многом обусловлена длительностью процедур заключения контрактов на проведение данных мероприятий, в связи с чем руководителем национального проекта "Демография" Максимом Топилиным на селекторном совещании с регионами 29 июля было поручено высшим органам исполнительной власти отстающих регионов обеспечить немедленное заключение контрактов на обучающие мероприятия", - рассказали в министерстве.

В Минтруде отметили, что в настоящее время показатели нацпроекта в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста растут. Ведомство координирует данную работу, "все целевые показатели будут достигнуты в установленный срок в полном объеме", подчеркнули в Минтруде.