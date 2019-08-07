Трамп призвал ФРС быстрее снижать базовую ставку

"Еще три центральных банка снижают ставки. Наша проблема не в Китае - мы сильнее, чем когда-либо, деньги вливаются в США, в то время как Китай теряет компании, а их валюта находится в осадном положении, наша проблема - Федрезерв, который слишком горд, чтобы признать свою ошибку в том, что действовал слишком быстро и сильно ужесточал политику (и я был прав!). Они должны снижать ставку сильнее и быстрее, и прекратить свое нелепое количественное ужесточение политики прямо сейчас", - пишет Трамп.