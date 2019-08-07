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РИА Новости

Трамп призвал ФРС быстрее снижать базовую ставку

16:58, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система (ФРС) США должна снижать базовую процентную ставку значительнее и быстрее, следует из его заявления в соцсети Twitter.
"Еще три центральных банка снижают ставки. Наша проблема не в Китае - мы сильнее, чем когда-либо, деньги вливаются в США, в то время как Китай теряет компании, а их валюта находится в осадном положении, наша проблема - Федрезерв, который слишком горд, чтобы признать свою ошибку в том, что действовал слишком быстро и сильно ужесточал политику (и я был прав!). Они должны снижать ставку сильнее и быстрее, и прекратить свое нелепое количественное ужесточение политики прямо сейчас", - пишет Трамп.
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По его словам, некомпетентность - это ужасная вещь, особенно когда все можно легко исправить. "В любом случае, мы победим, но было бы намного легче, если бы ФРС поняла, что мы конкурируем с другими странами, которые хотят преуспеть за наш счет", - добавляет Трамп.
Следующее заседание ФРС США состоится 18-19 сентября 2019 года. Согласно данным CME Group по состоянию на среду, 67,3% аналитиков уверены в снижении ставки до 1,75-2%, или на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2-2,25%, остальные эксперты считают, что снижение составит 50 базисных пунктов.
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