Макрон поддержал инициативу о встрече в "нормандском формате"

КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал инициативу о встрече в "нормандском формате" и намерен согласовать ее с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Эммануэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу", - сообщила пресс-служба.