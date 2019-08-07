Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T16:50Z
https://ria.ru/20190807/1557265242.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155574/70/1555747001_0:0:3118:1754_1036x0_80_0_0_665bcdad21d916c15ff6dcf5c3995d52.jpg
РИА Новости

Макрон поддержал инициативу о встрече в "нормандском формате"

16:50, 7 августа 2019
499
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал инициативу о встрече в "нормандском формате" и намерен согласовать ее с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
"Эммануэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу", - сообщила пресс-служба.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:24
Эксперт объяснил желание Зеленского собрать "нормандский формат"
3200016
Обсудить 0
Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил, что НАТО не обещала России не расширяться
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт объяснил желание Зеленского собрать "нормандский формат"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генсек НАТО обвинил Россию в распаде ДРСМД
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с Макроном встречу в "нормандском формате"
Лента
новостей
Флаг Украины
Военная прокуратура Украины сочла заявления офиса Зеленского неприемлемыми
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал живущих в Турции крымских татар возвращаться на Украину
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
В ЛНР заявили, что Зеленский не выполнил ни одно из обещаний по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский
В ЛНР прокомментировали возможность встречи "нормандской четверки"
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский договорились о возможной встрече "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Глава ЛНР гарантировал безопасность Зеленскому в случае визита в республику
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал ФРС быстрее снижать базовую ставку
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Генсек НАТО считает, что Россия хочет восстановить "сферы влияния" в Европе
Вывеска банка Интеркоммерц
Чехия отказалась выдать России экс-главу правления банка "Интеркоммерц"
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
Пакистан понизит уровень дипломатических отношений с Индией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Белорусский оператор заявил о полной очистке "Дружбы" от грязной нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
Лента новостейМолния