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РИА Новости

ЦИК отклонил жалобы на отказ в регистрации четырех кандидатов в Мосгордуму

16:50, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Центризбирком отклонил жалобы Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Александра Руденко и Елены Русаковой на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Накануне жалобы кандидатов рассмотрела рабочая группа ЦИК. После проверки Гудкову вернули 31 подпись избирателей из числа тех, которые ранее были признаны недействительными, однако для регистрации ему не хватило еще 300 достоверных подписей.
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Любови Соболь вернули семь подписей, однако для регистрации в качестве кандидата ей не хватило не хватает 232 достоверных подписи избирателей.
После рассмотрения жалобы Руденко Центризбирком признал достоверными 3900 подписей, чего также оказалось недостаточно для регистрации. Кроме того, у кандидата возникли проблемы с заполнением необходимых справок, что также является основанием для отказа.
Русаковой вернули 87 подписей избирателей, ранее признанных недостоверными, но для регистрации их все равно не хватило.
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Что не так в подписях незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что процедура сбора подписей в поддержку кандидатов устарела. По ее словам, после завершения кампании ЦИК будет настоятельно предлагать изменения в законодательство.
Она отметила, что с развитием технологий появляются новые возможности фальсификации подписей. От устаревшего механизма их сбора, по ее мнению, страдают и избиратели, и сами кандидаты, и члены избирательных комиссий.
"Это ужасно тяжелый, изматывающий труд, который никому из нас не приносит ни радости, ни удовлетворения. Я уже говорила, что у нас есть предложения, сейчас они у нас оформляются, приобретают более четкие контуры", — подчеркнула Памфилова.
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Булаев предложил, как можно поменять механизм сбора подписей избирателей
Выборы в Мосгордуму пройдут восьмого сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107).
При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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Выборы в Московскую городскую Думу
Популярные комментарии
Собрали бы на 10% подписей больше нормы и проблем бы не было. Другое дело за них никто подпитываться не хочет.
7 августа, 16:55
Dmitriy Koshnikov
9100012
Прямо сейчас по России 24 показывают как во Франции ведёт себя полиция на демонстрациях. Круто ! Нам ещё далеко до демократических стран.
7 августа, 16:55
Алексей Черников
7200010
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