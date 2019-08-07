Пакистан понизит уровень дипломатических отношений с Индией

"У нас больше не будет дипломатического присутствия в Нью-Дели, и их посланники также будут отозваны", — цитирует газета Dawn министра иностранных дел Шаха Мехмуда Куреши.

Джамму и Кашмир — единственный индийский штат, где большинство населения составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальной границы — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.