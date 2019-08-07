Пакистан понизит уровень дипломатических отношений с Индией

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Правительство Пакистана сообщило о понижении уровня дипломатических отношений с Индией и приостановке двусторонней торговли из-за ситуации вокруг штата Джамму и Кашмир.
Такое решение принял Национальный комитет безопасности под председательством премьер-министра страны Имрана Шаха.
"У нас больше не будет дипломатического присутствия в Нью-Дели, и их посланники также будут отозваны", — цитирует газета Dawn министра иностранных дел Шаха Мехмуда Куреши.
Правительство также объявило в твиттере, что двусторонние соглашения с Индией будут пересмотрены, а вопрос о Кашмире вынесут на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
Джамму и Кашмир — единственный индийский штат, где большинство населения составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальной границы — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье конституции. Согласно инициативе, там будут созданы две союзные территории, обладающие меньшими правами, нежели штат. Накануне эту инициативу одобрил парламент.