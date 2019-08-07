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РИА Новости

Пакистан понизит уровень дипломатических отношений с Индией

16:49, 7 августа 2019
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© AP Photo / Dar YasinИндийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
© AP Photo / Dar Yasin
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Правительство Пакистана сообщило о понижении уровня дипломатических отношений с Индией и приостановке двусторонней торговли из-за ситуации вокруг штата Джамму и Кашмир.
Такое решение принял Национальный комитет безопасности под председательством премьер-министра страны Имрана Шаха.

"У нас больше не будет дипломатического присутствия в Нью-Дели, и их посланники также будут отозваны", — цитирует газета Dawn министра иностранных дел Шаха Мехмуда Куреши.

Правительство также объявило в твиттере, что двусторонние соглашения с Индией будут пересмотрены, а вопрос о Кашмире вынесут на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
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Джамму и Кашмир — единственный индийский штат, где большинство населения составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальной границы — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье конституции. Согласно инициативе, там будут созданы две союзные территории, обладающие меньшими правами, нежели штат. Накануне эту инициативу одобрил парламент.
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