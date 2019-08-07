Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T16:49Z
https://ria.ru/20190807/1557265103.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155726/53/1557265361_0:317:3077:2047_1036x0_80_0_0_21cdee508adb6778875a6fc1b0869dc9.jpg
РИА Новости

Чехия отказалась выдать России экс-главу правления банка "Интеркоммерц"

16:49, 7 августа 2019
1131
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВывеска банка "Интеркоммерц"
Вывеска банка Интеркоммерц
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 7 авг – РИА Новости. Глава чешского минюста Мария Бенешова приняла решение не выдавать в РФ экс-председателя правления обанкротившегося банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского, который был объявлен Россией в международный розыск за хищения, сообщил РИА Новости в среду представитель минюста Владимир Ржепка.
Ранее Пражский городской суд пришел к выводу, что Бугаевский, которого чешская полиция задержала в январе 2018 года, может быть выдан в Россию, позднее это решение было подтверждено Верховным судом Чехии. Однако окончательное решение о выдаче, согласно чешскому законодательству, принимает глава минюста.
Здание московского городского суда. Архивное фото
27 марта 2017, 13:46
Могорсуд признал законным заочный арест экс-главы банка "Интеркоммерц"
"Министр юстиции Мария Бенешова приняла решение о том, что господин Бугаевский не будет выдан в Россию. Никаких дополнительных комментариев к данному решению не будет", - сказал Ржепка РИА Новости.
По его словам, на судебном заседании была озвучена сумма растраченных Бугаевским банковских средств, речь идет примерно о 39 миллионах евро.
Генпрокуратура РФ в апреле 2018 года запросила у Чехии выдачи Бугаевского, объявленного в международный розыск за хищения. Мосгорсуд ранее признал законным его заочный арест по подозрению в мошенничестве почти на 4 миллиарда рублей. По версии следствия, с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский списал на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей банку "Интеркоммерц", более 45 миллионов евро (свыше 3,9 миллиарда рублей).
Арбитраж Москвы в мае 2016 года признал "Интеркоммерц", до отзыва лицензии входивший в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России, банкротом. Банк лишился лицензии в феврале из-за полной утраты собственных средств. По данным ЦБ, банк также был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Банк России тогда сообщал, что "дыра" в капитале кредитной организации составляла 65,2 миллиарда рублей, а в ходе анализа финансового положения банка выявлены факты масштабного вывода активов.
12004722
Обсудить 3
Интеркоммерц (банк)Генеральная прокуратура РФМосковский городской судЦентральный Банк РФМоскваЧехияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил, что НАТО не обещала России не расширяться
РИА
Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генсек НАТО обвинил Россию в распаде ДРСМД
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал живущих в Турции крымских татар возвращаться на Украину
Полиция
Под Красноярском водитель фуры погиб после ее разрушения во время движения
Лента
новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон поддержал инициативу о встрече в "нормандском формате"
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело на пассажира, устроившего разврат в самолете
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал ФРС быстрее снижать базовую ставку
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Спецназ на территории дома Алмазбека Атамбаева
В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева
Флаг Украины
Военная прокуратура Украины сочла заявления офиса Зеленского неприемлемыми
Аптека
В Саратове онкобольной возместили покупку полагавшихся ей лекарств
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году
Cамолет авиакомпании UTair
"ЮТэйр" оштрафовали после продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин рассказал о решении проблемы доступа России к внешним финансам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Белорусский оператор заявил о полной очистке "Дружбы" от грязной нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
Лента новостейМолния