Кузнецова призвала выработать закон по профилактике выпадения детей из окон

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит обращение в Государственную думу и Совет Федерации с просьбой разработать законопроект по профилактике выпадения детей из окон, сообщила РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена.

Ранее президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просил власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи.

"В текущем году профилактика выпадений детей из окон стала одной из важных составляющих нашей Всероссийской акции "Безопасность детства", в ней принимают участие региональные омбудсмены, представители Совета отцов, молодежных организаций силовых структур и различных ведомств, а также активисты. Но мы понимаем, что без системного подхода – невозможно решение проблемы. Со своей стороны мы направим обращения в Государственную Думу и Совет Федерации с просьбой рассмотреть возможность разработки законопроекта по профилактике выпадения детей из окон, мы готовы оказать всяческое содействие и принять участие в разработке соответствующего документа", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.

Детский омбудсмен уже неоднократно поднимала этот вопрос. По ее словам, она неоднократно обращалась через СМИ "к родительскому сообществу, некоммерческим организациям, производителям, законодателям". В мае Кузнецова вместе с Рошалем и представителями различных ведомств проводили пресс-конференцию, посвященную проблеме выпадения детей из окон. Тогда Рошаль предложил выдавать родителям новорожденных наборы для установки ограничителей на окна.