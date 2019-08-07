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РИА Новости

Кузнецова призвала выработать закон по профилактике выпадения детей из окон

16:49, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит обращение в Государственную думу и Совет Федерации с просьбой разработать законопроект по профилактике выпадения детей из окон, сообщила РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена.
Ранее президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просил власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи.
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"В текущем году профилактика выпадений детей из окон стала одной из важных составляющих нашей Всероссийской акции "Безопасность детства", в ней принимают участие региональные омбудсмены, представители Совета отцов, молодежных организаций силовых структур и различных ведомств, а также активисты. Но мы понимаем, что без системного подхода – невозможно решение проблемы. Со своей стороны мы направим обращения в Государственную Думу и Совет Федерации с просьбой рассмотреть возможность разработки законопроекта по профилактике выпадения детей из окон, мы готовы оказать всяческое содействие и принять участие в разработке соответствующего документа", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.
Детский омбудсмен уже неоднократно поднимала этот вопрос. По ее словам, она неоднократно обращалась через СМИ "к родительскому сообществу, некоммерческим организациям, производителям, законодателям". В мае Кузнецова вместе с Рошалем и представителями различных ведомств проводили пресс-конференцию, посвященную проблеме выпадения детей из окон. Тогда Рошаль предложил выдавать родителям новорожденных наборы для установки ограничителей на окна.
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По данным аппарата уполномоченного, в субъектах Российской Федерации за 2018 год из окон выпало 905 детей (60% из них - в возрасте до 4 лет), 123 ребенка погибли, 33 стали инвалидами, а с начала текущего года зафиксировано уже более 100 падений (55,5% - дети до 4 лет), 15 - со смертельным исходом.
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