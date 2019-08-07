ЦИК отклонил жалобу Русаковой на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Центризбирком не удовлетворил жалобу на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы Елены Русаковой, у которой в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане.

"Жалобу Елены Русаковой на решение Московской городской избирательной комиссии и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской Думы оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении.

Накануне рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Русаковой из партии "Яблоко" и рекомендовала оставить ее без удовлетворения. По результатам проверки подписных листов ей вернули 87 подписей избирателей, ранее признанных недостоверными, но для регистрации их все равно не хватило.