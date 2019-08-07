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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК отклонил жалобу Русаковой на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму

16:46, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Центризбирком не удовлетворил жалобу на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы Елены Русаковой, у которой в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане.
"Жалобу Елены Русаковой на решение Московской городской избирательной комиссии и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской Думы оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении.
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Накануне рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Русаковой из партии "Яблоко" и рекомендовала оставить ее без удовлетворения. По результатам проверки подписных листов ей вернули 87 подписей избирателей, ранее признанных недостоверными, но для регистрации их все равно не хватило.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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