В Нью-Йорке звуки мотоциклов вызвали панику среди пешеходов

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тысячи людей в панике бросились врассыпную с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, перепутав издаваемые проезжающими мотоциклами громкие звуки выхлопа со стрельбой, сообщает Тысячи людей в панике бросились врассыпную с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, перепутав издаваемые проезжающими мотоциклами громкие звуки выхлопа со стрельбой, сообщает телеканал Fox News

Инцидент произошел во вторник вечером. По данным СМИ, паника началась после того, как кто-то в толпе начал кричать "стрелок". На опубликованных в социальных сетях видеороликах видно, как люди массово бегут с площади. Как сообщили в полиции, на линию экстренной помощи начали поступать множественные звонки. Местные власти также сообщили, что по меньшей мере шесть человек были доставлены в больницу с легкими травмами.

Позднее полиция Нью-Йорка опровергла сообщения о стрельбе и заявила, что звуки проезжающих мимо мотоциклов "звучали, как выстрелы". "Пожалуйста, не паникуйте. Район Таймс-сквер очень безопасный", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter одного из отделений полиции Нью-Йорка.

Ранее полиция Нью-Йорка сообщила об увеличении присутствия патрулей на улицах города на фоне двух за сутки массовых убийств в США.