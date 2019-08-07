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РИА Новости

В Нью-Йорке звуки мотоциклов вызвали панику среди пешеходов

16:42, 7 августа 2019
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© AP Photo / David DermerПолицейские
Полицейские
© AP Photo / David Dermer
Полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тысячи людей в панике бросились врассыпную с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, перепутав издаваемые проезжающими мотоциклами громкие звуки выхлопа со стрельбой, сообщает телеканал Fox News.
Инцидент произошел во вторник вечером. По данным СМИ, паника началась после того, как кто-то в толпе начал кричать "стрелок". На опубликованных в социальных сетях видеороликах видно, как люди массово бегут с площади. Как сообщили в полиции, на линию экстренной помощи начали поступать множественные звонки. Местные власти также сообщили, что по меньшей мере шесть человек были доставлены в больницу с легкими травмами.
Позднее полиция Нью-Йорка опровергла сообщения о стрельбе и заявила, что звуки проезжающих мимо мотоциклов "звучали, как выстрелы". "Пожалуйста, не паникуйте. Район Таймс-сквер очень безопасный", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter одного из отделений полиции Нью-Йорка.
Ранее полиция Нью-Йорка сообщила об увеличении присутствия патрулей на улицах города на фоне двух за сутки массовых убийств в США.
В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
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