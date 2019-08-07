В Саратове онкобольной возместили покупку полагавшихся ей лекарств

САРАТОВ, 7 авг - РИА Новости. Прокуратура через суд добилась для онкобольной жительницы Саратова возмещения ее полугодовых расходов на покупку дорогостоящих лекарств, которыми ее своевременно не обеспечили бесплатно, сообщила в среду областная прокуратура.

По данным ведомства, с декабря 2017 года 67-летняя жительница Саратова наблюдается в областном онкодиспансере и по закону имеет право на льготное и бесплатное обеспечение лекарствами по назначению врача. Онкоконсилиум назначил пациентке лекарственную терапию дорогостоящим препаратом, однако этим лекарством ее своевременно не обеспечили, поэтому онкобольная была вынуждена в течение полугода покупать препарат за свой счет.

"Данные незаконные действия привели к ущемлению интересов лица, нуждающегося в особой социальной поддержке государства. В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление о ... взыскании в пользу пациентки понесенных затрат, связанных с приобретением лекарственного препарата. Требования прокурора судом удовлетворены. В настоящее время решение суда исполнено", - говорится в сообщении.