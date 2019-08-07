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РИА Новости

В Саратове онкобольной возместили покупку полагавшихся ей лекарств

16:40, 7 августа 2019
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© Depositphotos / SashaKhalabuzarАптека
Аптека
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
Аптека . Архивное фото
САРАТОВ, 7 авг - РИА Новости. Прокуратура через суд добилась для онкобольной жительницы Саратова возмещения ее полугодовых расходов на покупку дорогостоящих лекарств, которыми ее своевременно не обеспечили бесплатно, сообщила в среду областная прокуратура.
По данным ведомства, с декабря 2017 года 67-летняя жительница Саратова наблюдается в областном онкодиспансере и по закону имеет право на льготное и бесплатное обеспечение лекарствами по назначению врача. Онкоконсилиум назначил пациентке лекарственную терапию дорогостоящим препаратом, однако этим лекарством ее своевременно не обеспечили, поэтому онкобольная была вынуждена в течение полугода покупать препарат за свой счет.
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"Данные незаконные действия привели к ущемлению интересов лица, нуждающегося в особой социальной поддержке государства. В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление о ... взыскании в пользу пациентки понесенных затрат, связанных с приобретением лекарственного препарата. Требования прокурора судом удовлетворены. В настоящее время решение суда исполнено", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры, женщине по решению суда возместили 123 тысячи рублей.
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