Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

По словам Сидоренкова, смена погодного цикла происходит каждые пять-девять дней. При этом на атмосферу Земли также влияет более длительный лунный цикл, связанный с приближением и отдалением от нас Луны.

"Это можно представить в виде синусоиды с максимумами и минимумами лунного влияния на Землю. Полный период этого явления — 412 суток. То есть половинка этого периода — 206 суток. Этот период обозначает как раз кардинальную смену нисходящего и восходящего трендов", — заявил он.

Как отметил представитель Росгидромета, аномальное похолодание и потепление, как правило, повторяются каждые 206 суток. Таким образом, время от времени эти перепады температуры перестают соответствовать сезонным нормам — как, например, в этом году, когда в мае в европейской части России было жарко, а спустя три месяца началась волна холода.