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РИА Новости

Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

16:35, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в России "небесной механикой" — движением Земли, Луны и Солнца.
"Всем известно, что гравитационные связи Луны и Земли вызывают приливы и отливы в океане. Но точно такое же гравитационное воздействие оказывается Луной на "пятый океан" — на земную атмосферу", — рассказал он в интервью МК.
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По словам Сидоренкова, смена погодного цикла происходит каждые пять-девять дней. При этом на атмосферу Земли также влияет более длительный лунный цикл, связанный с приближением и отдалением от нас Луны.

"Это можно представить в виде синусоиды с максимумами и минимумами лунного влияния на Землю. Полный период этого явления — 412 суток. То есть половинка этого периода — 206 суток. Этот период обозначает как раз кардинальную смену нисходящего и восходящего трендов", — заявил он.

Как отметил представитель Росгидромета, аномальное похолодание и потепление, как правило, повторяются каждые 206 суток. Таким образом, время от времени эти перепады температуры перестают соответствовать сезонным нормам — как, например, в этом году, когда в мае в европейской части России было жарко, а спустя три месяца началась волна холода.
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РосгидрометРоссияОбщество
Популярные комментарии
Интересно какие сильнодействующие препараты, употребляют в гидромете? Большей чуши я в жизни не слышал, признались бы честно, что не знают что происходит.
7 августа, 21:21
Антон Новиков
3070002
Исходя из этих утверждений о цикличности можно предполагать, что середина декабря будет аномально тёплой. :) Посмотрим ))
7 августа, 16:57
Vladimir Kazakov
1870001
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