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РИА Новости

СК завел дело на пассажира, устроившего разврат в самолете

16:33, 7 августа 2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении пассажира авиарейса Симферополь – Санкт-Петербург, который совершил развратные действия на борту самолета, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее управление на транспорте МВД РФ по СЗФО сообщало о проверке по факту развратных действий пассажира, который, как уточняло ведомство, демонстрировал гениталии на борту воздушного судна. По прибытии самолета в Петербург мужчина был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Пулково".
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"Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления… в отношении 22-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по (статье) "хулиганство", - говорится в сообщении следственного ведомства.
Как отмечает Северо-Западное управление на транспорте, своими действиями пассажир нарушил общественный порядок.
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СимферопольСанкт-ПетербургПроисшествия
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