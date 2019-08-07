СК завел дело на пассажира, устроившего разврат в самолете

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении пассажира авиарейса Симферополь – Санкт-Петербург, который совершил развратные действия на борту самолета, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее управление на транспорте МВД РФ по СЗФО сообщало о проверке по факту развратных действий пассажира, который, как уточняло ведомство, демонстрировал гениталии на борту воздушного судна. По прибытии самолета в Петербург мужчина был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Пулково".