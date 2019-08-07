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РИА Новости
Культура

Стала известна дата похорон Вилли Токарева

16:30, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Вилли Токарев
Певец Вилли Токарев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певец Вилли Токарев. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Прощание и похороны популярного в СССР шансонье Вилли Токарева пройдут 9 августа, точное место захоронения еще уточняется, сообщил в среду сын артиста Антон Токарев.
Ранее сын артиста сообщил РИА Новости, что российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в Москве на 85-м году жизни. Позднее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в разговоре с РИА Новости сообщил, что шансонье могут похоронить на Троекуровском кладбище.
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"Похороны пройдут 9 числа, абсолютно точно подтверждаю, я уже в Москву приехал. И прощание тоже", - сообщил собеседник агентства.
По словам Токарев, точное место захоронения еще не определено. "Вы знаете, там несколько вариантов. Не я этим занимаюсь, а непосредственно супруга Вилли. Я не могу от себя комментарии какие-то делать, но знаю, что сейчас ведутся переговоры", - добавил сын артиста.
Вилли Токарев (полное имя Вилен) - один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.
В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer. Токарев записал около 50 альбомов, он неоднократный обладатель премии "Шансон года".
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