Стала известна дата похорон Вилли Токарева

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Прощание и похороны популярного в СССР шансонье Вилли Токарева пройдут 9 августа, точное место захоронения еще уточняется, сообщил в среду сын артиста Антон Токарев.

Ранее сын артиста сообщил РИА Новости, что российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в Москве на 85-м году жизни. Позднее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в разговоре с РИА Новости сообщил, что шансонье могут похоронить на Троекуровском кладбище.

"Похороны пройдут 9 числа, абсолютно точно подтверждаю, я уже в Москву приехал. И прощание тоже", - сообщил собеседник агентства.

По словам Токарев, точное место захоронения еще не определено. "Вы знаете, там несколько вариантов. Не я этим занимаюсь, а непосредственно супруга Вилли. Я не могу от себя комментарии какие-то делать, но знаю, что сейчас ведутся переговоры", - добавил сын артиста.

Вилли Токарев (полное имя Вилен) - один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.