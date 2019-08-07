Минздрав принимает меры, чтобы не допустить дефицита лекарств

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Минздрав России в курсе сложившейся ситуации со срывом госзакупок лекарств и принимает меры, чтобы не допустить дефицита препаратов, уже прошли переговоры с производителями и поставщиками лекарств, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что из-за новой методики Минздрава формирования максимальной цены контракта при госзакупках лекарств были сорваны госзакупки жизненно важных препаратов, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое.

"Минздрав России в курсе сложившейся ситуации и принимает меры по недопущению дефектуры жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

В ведомстве проанализировали причины увеличения количества несостоявшихся аукционов на закупку лекарств в субъектах - при закупках препаратов для медицинского применения предусмотрено использование референтной цены. При этом данная норма сейчас не применяется из-за необходимости доработки по результатам правоприменительной практики, пояснили в пресс-службе.

Минздрав дал разъяснения для заказчиков и поставщиков по данному вопросу, в том числе с ними были проведены переговоры, уточнили в пресс-службе.

"Каждый отдельный случай срыва государственных закупок лекарственных препаратов на уровне субъекта Российской Федерации тщательно разбирается. Неверное толкование заказчиками норм законодательства в сфере закупок, в том числе лекарственных препаратов, приводит к увеличению количества несостоявшихся аукционов на закупку лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.