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РИА Новости

Минздрав принимает меры, чтобы не допустить дефицита лекарств

16:26, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Минздрав России в курсе сложившейся ситуации со срывом госзакупок лекарств и принимает меры, чтобы не допустить дефицита препаратов, уже прошли переговоры с производителями и поставщиками лекарств, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что из-за новой методики Минздрава формирования максимальной цены контракта при госзакупках лекарств были сорваны госзакупки жизненно важных препаратов, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое.
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"Минздрав России в курсе сложившейся ситуации и принимает меры по недопущению дефектуры жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.
В ведомстве проанализировали причины увеличения количества несостоявшихся аукционов на закупку лекарств в субъектах - при закупках препаратов для медицинского применения предусмотрено использование референтной цены. При этом данная норма сейчас не применяется из-за необходимости доработки по результатам правоприменительной практики, пояснили в пресс-службе.
Минздрав дал разъяснения для заказчиков и поставщиков по данному вопросу, в том числе с ними были проведены переговоры, уточнили в пресс-службе.
"Каждый отдельный случай срыва государственных закупок лекарственных препаратов на уровне субъекта Российской Федерации тщательно разбирается. Неверное толкование заказчиками норм законодательства в сфере закупок, в том числе лекарственных препаратов, приводит к увеличению количества несостоявшихся аукционов на закупку лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.
При этом Минздрав России не наделен полномочиями по контролю и надзору за выполнением органами исполнительной власти субъектов и подведомственными им организациям своих функций, в том числе в части осуществления закупок, добавили в пресс-службе.
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