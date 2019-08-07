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РИА Новости

Филиппинский президент пригрозил отрубить головы наркобаронам

16:25, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Филиппин Родриго Дутерте
Президент Филиппин Родриго Дутерте
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов обезглавливать наркобаронов вне зависимости от их национальности и не боится за это попасть в тюрьму, сообщает газета Manila Bulletin.
Избранный в мае 2016 года президентом Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также с теми, кто распространяет наркотики. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казни подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.
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"Я ненавижу коррупцию, а еще я ненавижу наркотики. Если ты большой наркобарон, независимо от того, китаец ты, японец или малайзиец, торгующий тоннами наркотиков, я отрублю тебе голову", - заявил филиппинский президент.
Он добавил, что ему "все равно", если за это его "бросят в тюрьму". Он попросил в таком случае раз в год на Рождество приносить ему еду.
Также он предупредил, что если он поймает членов иностранных преступных синдикатов, незаконно перевозящих наркотики в страну, он действительно "убьет" их и сбросит их тела в море. Однако президент не планирует сообщать об этом СМИ.
Ранее со ссылкой на газету и данные полиции сообщалось, что около 6,6 тысячи подозреваемых погибли почти за три года интенсивной кампании на Филиппинах против нелегальных наркотиков, арестовано 240,5 тысяч человек, 1,28 миллиона человек сдались властям. Позднее власти предоставили иные данные. Согласно официальной информации, с 1 июля 2016 года по 30 июня 2019-го 5,5 тысячи человек погибли, чуть более 193 тысяч были задержаны.
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