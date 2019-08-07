Филиппинский президент пригрозил отрубить головы наркобаронам

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов обезглавливать наркобаронов вне зависимости от их национальности и не боится за это попасть в тюрьму, сообщает газета Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов обезглавливать наркобаронов вне зависимости от их национальности и не боится за это попасть в тюрьму, сообщает газета Manila Bulletin

Избранный в мае 2016 года президентом Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также с теми, кто распространяет наркотики. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казни подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.

"Я ненавижу коррупцию, а еще я ненавижу наркотики. Если ты большой наркобарон, независимо от того, китаец ты, японец или малайзиец, торгующий тоннами наркотиков, я отрублю тебе голову", - заявил филиппинский президент.

Он добавил, что ему "все равно", если за это его "бросят в тюрьму". Он попросил в таком случае раз в год на Рождество приносить ему еду.

Также он предупредил, что если он поймает членов иностранных преступных синдикатов, незаконно перевозящих наркотики в страну, он действительно "убьет" их и сбросит их тела в море. Однако президент не планирует сообщать об этом СМИ.