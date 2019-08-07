Мирей Матье вновь выступит на "Спасской башне" в этом году

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мирей Матье вновь выступит на фестивале "Спасская башня" в 2019 году и исполнит три композиции, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.

"Звезда французской эстрады – снискавшая мировую известность Мирей Матье – вновь выйдет на брусчатку Красной площади в сопровождении Центрального военного оркестра Минобороны России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что певица выступит на четырёх представлениях фестиваля – 30 и 31 августа и в дневной и вечерней программах 1 сентября. Она исполнит композиции Non, je ne regrette rien ("Нет, я не жалею ни о чём"), Pardonne-Moi Ce Caprice ("Прости меня за мой детский каприз") и Je suis là ("Я здесь").

Впервые в СССР Мирей Матье приехала в 1967 году в составе французского мюзик-холла. В Фестивале "Спасская башня" певица впервые приняла участие в 2009 году и с тех пор является главной приглашённой звездой Фестиваля.