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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Мирей Матье вновь выступит на "Спасской башне" в этом году

16:23, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФранцузская певица Мирей Матье выступает на закрытии международного фестиваля "Спасская Башня - 2016"
Французская певица Мирей Матье выступает на закрытии международного фестиваля Спасская Башня - 2016
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мирей Матье вновь выступит на фестивале "Спасская башня" в 2019 году и исполнит три композиции, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.
"Звезда французской эстрады – снискавшая мировую известность Мирей Матье – вновь выйдет на брусчатку Красной площади в сопровождении Центрального военного оркестра Минобороны России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что певица выступит на четырёх представлениях фестиваля – 30 и 31 августа и в дневной и вечерней программах 1 сентября. Она исполнит композиции Non, je ne regrette rien ("Нет, я не жалею ни о чём"), Pardonne-Moi Ce Caprice ("Прости меня за мой детский каприз") и Je suis là ("Я здесь").
Фестиваль Спасская башня
Вчера, 11:15
На "Спасской башне" проведут дополнительное представление в этом году
Впервые в СССР Мирей Матье приехала в 1967 году в составе французского мюзик-холла. В Фестивале "Спасская башня" певица впервые приняла участие в 2009 году и с тех пор является главной приглашённой звездой Фестиваля.
В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Мирей МатьеСпасская башняРоссия
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