В Йемене сепаратисты объявили всеобщую мобилизацию

КАИР, 7 авг - РИА Новости. Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах", союзной правительству Йемена, сообщает заместитель главы совета Хани бен Брек.

"Мы объявляем всеобщую мобилизацию всех наших сил на юге страны, чтобы напасть на дворец "Маашик" для свержения группировок партии "Ислах", - написал бен Брек в своем микроблоге в Twitter

По его словам, "после нападения на наш безоружный народ, который хотел провести мирную забастовку перед дворцом аль-Ямама (Маашик), группировки террористической партии "Ислах" выстрелили по нему (народу - ред.) боевыми пулями".

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае прошлого года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.