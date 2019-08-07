Орешкин рассказал о работе России по нивелированию рисков торговых войн

ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 авг - РИА Новости. Россия активно работает с Китаем и арабскими странами, чтобы нивелировать собственные риски от замедления мировой экономики из-за торговых войн, а также ориентируется на внутреннее развитие, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Здесь, конечно, влияние (торговых войн на экономику РФ - Прим. ред.) будет сдерживающее, но опять же, все в наших руках. Мы должны ориентироваться на внутреннее развитие, внутреннюю ситуацию при этом. Также использовать те возможности, которые у нас появляются на внешних рынках", - сказал он.

"Я вот говорил про Китай. Соответственно, мы активно работаем с Китаем, с арабскими странами для того, чтобы даже на фоне замедления спроса глобального увеличивать долю России на глобальном рынке, тем самым нивелировать в какой-то части замедление мировой экономики", - отметил министр.