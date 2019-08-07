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РИА Новости

Орешкин рассказал о работе России по нивелированию рисков торговых войн

16:20, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 авг - РИА Новости. Россия активно работает с Китаем и арабскими странами, чтобы нивелировать собственные риски от замедления мировой экономики из-за торговых войн, а также ориентируется на внутреннее развитие, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Здесь, конечно, влияние (торговых войн на экономику РФ - Прим. ред.) будет сдерживающее, но опять же, все в наших руках. Мы должны ориентироваться на внутреннее развитие, внутреннюю ситуацию при этом. Также использовать те возможности, которые у нас появляются на внешних рынках", - сказал он.
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"Я вот говорил про Китай. Соответственно, мы активно работаем с Китаем, с арабскими странами для того, чтобы даже на фоне замедления спроса глобального увеличивать долю России на глобальном рынке, тем самым нивелировать в какой-то части замедление мировой экономики", - отметил министр.
Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в МВФ.
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